El silencio preside las últimas horas de negociación del PP y Vox para las Cortes de Aragón

La ley del silencio se impuso en Aragón apenas 48 horas después de las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero y así se ha mantenido, prácticamente, hasta este martes, 3 de marzo, fecha clave para la constitución de las Cortes de Aragón, la toma de posesión de los 67 diputados y la elección de la Presidencia de la Cámara aragonesa y de la Mesa de las Cortes, órgano que dirige el Parlamento aragonés. Hasta esta fecha se ha llegado sin que ni PP ni Vox hayan comunicado un acuerdo ni una ruptura. También es cierto que este martes no acaba nada en Aragón, sino que es el primer episodio de una serie de negociaciones con el objetivo final de conformar un gobierno de coalición -o no- que dé estabilidad política a la comunidad autónoma para los próximos cuatro años.

El Partido Popular de Jorge Azcón, ganador de las elecciones pese a perder dos escaños y un puñado de votos el pasado 8F, supo desde la noche electoral que dependía más de Vox de lo que lo había hecho hasta ahora. Los de Santiago Abascal duplicaron votos y escaños en Aragón después del paso por las urnas. Ahora ellos tienen 14 diputados frente a los 26 del PP y, en este primer trámite parlamentario, ni la extrema derecha entendería perder su máximo cargo institucional actualmente, la Presidencia del Parlamento aragonés, ni en el PP se veía esta renuncia como una pérdida dramática después de la cesión que hicieron ya en 2023, cuando Vox tenía solo siete diputados y el PP, 28. Pero tampoco estaba descartado, al 100%, el escenario contrario.

La moneda al aire que supuso la convocatoria electoral anticipada acabó beneficiando a Vox y Azcón eligió el camino de la "discreción, el silencio, el trabajo a fuego lento" para tratar de alcanzar un acuerdo "estable y global" con la extrema derecha que, a día de hoy, todavía no se ha comunicado.

Jorge Azcón se ha encargado de capitanear y acaparar, casi en solitario, los diálogos con la cúpula de Vox en Madrid. La tranquilidad que emanaba este lunes el presidente en funciones, que optó por participar en el Mobile World Congress en Barcelona en las últimas 24 horas disponibles para acordar antes de la votación, dejaba dos opciones sobre la mesa: o el pacto estaba hecho, o al líder del PP no le importaba no tener cerrado este asunto, y prefería centrar los esfuerzos en ese acuerdo "global" que podría llegar en las próximas semanas, ya con la batalla electoral de Castilla y León superada.

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación en su visita a Edelvives. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La misma ley del silencio que hay en el PP ha imperado también en Vox, a pesar de las comparecencias día sí y día también de su presidente, desde la campaña de Castilla y León, en las que poco ha dicho sobre el rumbo concreto de las negociaciones, a parte de marcar el paso al PP de Feijóo y marcar distancias con la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola.

En junio de 2023, fue la ultraderecha la que filtró el pacto con el PP ya entrada la noche y la que comunicó que sería su diputada Marta Fernández la nueva presidenta de las Cortes de Aragón en el primer acuerdo de los populares con Vox de la legislatura, que marcaba el inicio de una coalición que apenas duró un año, hasta el verano de 2024. Esa noche previa a las votaciones en las Cortes de Aragón, en el PP negaron inicialmente el acuerdo, para después confirmarlo, entre las sorpresas de unos y otros. De hecho, algunos diputados populares se enteraron por la prensa del acuerdo que cedía la Presidencia del Parlamento a la ultraderecha.

El presidente en funciones confesó ayer, desde el Mobile World Congress en Barcelona, que la negociación tenía que "acabar de producirse" para elegir la composición de la Mesa. Y sobre un pacto por el Gobierno autonómico, consideró que sería "un fracaso" no lograrlo después del mandato con las urnas. Desde su particular gira -ahora- por Castilla y León, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió por su parte "no precipitarse" y abogó por alcanzar con el PP acuerdos de "bases sólidas". Pero ni unos, ni otros, trasladaron que el pacto estaba hecho. De hecho, el presidente del PP ha convocado a todos sus diputados a una reunión de grupo, una hora antes de que comience la sesión constitutiva de las Cortes, a las 11 de la mañana. Lo propio tienen previsto en Vox, así como en el PSOE o en Teruel Existe.

El silencio de la oposición del PSOE

Ese silencio que ha sido el hilo conductor de las últimas cuatro semanas, desde la convocatoria electoral, también ha pesado en los partidos de la oposición. Empezando por el PSOE de Pilar Alegría, que en un mes solo ha convocado una Ejecutiva Regional y ha dejado el espacio de juego y de las declaraciones a la derecha. Sin meter presión apenas por la formación de Gobierno ni de la Mesa de las Cortes, poniendo en pausa ese papel de oposición.

La exministra portavoz ha mantenido una agenda pública bajo mínimos y no ha trascendido, tampoco, quiénes son los elegidos entre las filas socialistas para ocupar un par de puestos en la Mesa de las Cortes, los que les corresponderían por ser la segunda fuerza parlamentaria con 18 diputados. Sí que se da por hecho que la senadora autonómica, Mayte Pérez, dejará de serlo en esta nueva legislatura.

El silencio también se expandió en Teruel Existe, después de los vaivenes por la denuncia a la exjefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel que el juez archivó con contundencia. Los votos de sus dos diputados podrían garantizarle al PP de Jorge Azcón una mayoría suficiente en el hipotético caso de que los de Vox se votasen este martes a sí mismos, e incluso si la izquierda se uniera sumando los votos de PSOE, CHA e IU (25 votos).

También los de Teruel podrían darle la Presidencia al PSOE, en una suma aritmética en la que se escenificara la ruptura de PP y Vox, y donde PSOE, CHA, Teruel Existe e IU conformaran un bloque alternativo. Si la incógnita se mantiene hasta el inicio de la sesión plenaria, la izquierda podría plantearse proponer un nombre alternativo al elegido por la derecha, algo que en 2023 no llegó a ocurrir al conocerse, de entrada, ese pacto PP-Vox.

El momento se acerca y, tan solo unas horas antes de que la presidenta extremeña en funciones se juegue su primera investidura, los diputados aragoneses ya habrán marcado el paso de la legislatura. A las 11.00 horas se sabrá a qué respondía el silencio de Jorge Azcón y su tranquilidad de estas últimas horas.