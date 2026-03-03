Tribunales
El ex DAO se defiende asegurando que la grabación apunta a que la inspectora se querelló por celos: "Te quiero demasiado"
La defensa presenta un escrito de alegaciones para negar un escenario de presión hacia la subordinada
La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González ha presentado un escrito de alegaciones que defiende un escenario radicalmente opuesto al presentado en su querella por la subordinada que le acusa de violación. Basándose en el mismo audio que supondría la prueba central, el escrito incluye expresiones que describen una escena marcada por los celos y por una "demanda de atención y exclusividad" en la que la instructora llega a afirmar literalmente: "Te quiero demasiado y "no puedo compartirte".
A juicio de la defensa, es la mujer la que "marca las condiciones", algo que se encuentra muy lejos del escenario presión que le atribuye la querella. Igualmente, solicita diligencias que certifiquen "el origen y la voluntariedad" en la elección del destino por parte de la mujer, según el escrito al que ha tenido origen EL PERIÓDICO.
