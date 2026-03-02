El juez que investiga al ex DAO por presunta agresión sexual rechaza conceder una especial protección a las grabaciones de la denunciante

El juez que investiga la denuncia presentada contra el ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González por un delito de agresión sexual ha rechazado la petición formulada por la representación de la agente relativa a que las pruebas que presentó del ataque que denuncia solo puedan ser examinadas en sede judicial, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado David Maman Benchimol acuerda dar traslado de las grabaciones y mensajes entregadas por la inspectora para probar la agresión a la representación del ex DAO y rechaza "que solo pueda ser examinada en sede judicial, en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia, habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas y al ministerio público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, presentó un "listado de llamadas recibidas" por la agente por parte de González, así como pantallazos de los mensajes que le envío por whatsapp y la grabación que realizó del ataque, y solicitó que su consulta solo se pudiera realizar en la plaza número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid para evitar cualquier filtración. En caso de que se produjera el siguiente paso sería solicitar una deducción de testimonio para tratar de investigar su origen.

También solicitó una "prueba pericial informática en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios" que presentaba y "el nombramiento o comisión de agentes de la Guardia Civil con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".