Avelino Mascarell, responsable de bomberos de la Diputación de Valencia "En el Cecopi no estábamos pendientes del señor Mazón, porque no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera"

Nueva jornada de declaraciones en la causa de la dana con la comparecencia del diputado del área de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, también alcalde de Xeraco (la Safor). La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja lo citó a declarar como testigo a finales de julio, tras solicitarlo la formación Compromís, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, bajo la dirección letrada de Armando Catalán.

Mascarell ha explicado que participó de forma fortuita en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, porque el 29 de octubre de 2024 se dirigía a Utiel donde el alcalde ya le había llamado para reclamarle operativos. Según el diputado de Bomberos, de camino al municipio de interior fue avisado por el inspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, de que se iba a celebrar un Cecopi en l'Eliana "para lo de Utiel" y se dirigió al Centro de Coordinación de Emergencias, donde iba a celebrarse la reunión.

De la reunión, Mascarell ha asegurado recordar bien poco. Que primero se habló de Utiel y, después a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), sobre la presa de Forata y el peligro de desbordamiento. Al diputado de bomberos se le ha preguntado por Carlos Mazón y si se le esperaba en el Cecopi. "Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón, porque no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera", ha asegurado.

La citación de Mascarell se acordó el pasado mes de julio después de que el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, cambiara su versión sobre la hora a la que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo en Chiva. En una entrevista en un programa de televisión emitido el 8 de diciembre aseguró que se enteró de los problemas en el barranco del Poyo entre las 17 y las 18 horas. Pero en su declaración del pasado jueves aseguró que esa información la recibió "ya de noche", más allá de la hora del envío del mensaje Es Alert de las 20.11 horas del 29 de octubre. Según Mompó fue Mascarell quien le facilitó esa información, fuera cual fuera la hora, tras hablar con la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, también del Partido Popular, el 29 de octubre. Así que la citación de Mascarell era más que previsible para aclarar los tiempos en que se produjeron las llamadas y la transmisión de información entre los tres responsables políticos.

Sobre la declaración judicial de Mompó pesaban las declaraciones públicas realizadas respecto a asuntos clave del 29-O: cuándo supo del desbordamiento del barranco del Poyo por su diputado de Bomberos entre las 17.30 y las 18 horas del 29-O; y que habló con Mazón sobre la lentitud en la toma de decisiones del Es Alert. Se trata de declaraciones realizadas al programa Salvados de La Sexta emitido el 8 de diciembre, y que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, decidió incorporar a la causa.

De hecho, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja inició el interrogatorio de Mompó preguntándole por su declaración en la que afirmaba haber sabido de los problemas en el barranco del Poyo entre las 17.30 y las 18 horas del 29-O. Una información que el presidente de la Diputación de València corrigió en su declaración del 17 de julio de 2025. "Yo a las 18 horas es imposible que supiera lo del barranco del Poyo porque revisando las llamadas de Avelino Mascarell [el diputado responsable del Consorcio de Bomberos] a la alcaldesa de Chiva es a las 19 horas de la tarde. Él luego me dice que eso me lo contó a mí por la noche. Por tanto es imposible que a las 18 tuviera esa información. Fue una entrevista días después de la dana y digo muchas veces que confundo horas y días", defendió ante la magistrada que ahora decide citar .