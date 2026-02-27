El candidato socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, propone un Plan de Vivienda con una ayuda de 350 euros para "garantizar una solución habitacional"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha propuesto un Plan Autonómico de Vivienda que incluya una prestación de 350 euros para "garantizar una solución habitacional", una medida que contrapone al "engaño" del candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, en la materia.

"La vivienda hay que abordarla de con rigor y seriedad", ha clamado Martínez este viernes, 27 de marzo, en un acto de campaña en el Palacio de los Serrano de Ávila, donde ha intervenido junto a la número 1 de la lista del PSOE por la provincia, Carmen Iglesias, y el secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ante unos 150 asistentes.

En este sentido, ha defendido su propuesta de poner en marcha un Consorcio de Vivienda y Suelo, desarrollar el parque público de viviendas "hoy inexistente" y promover "medidas de garantía para activar viviendas vacías", así como disponer recursos para la rehabilitación.

En esta línea, ha subrayado una medida para que se "reconozca el derecho a la vivienda", una prestación de 350 euros para garantizar una "solución habitacional" y con la que pretende facilitar el arrendamiento fuera del mercado protegido, una propuesta que se incluye en el programa electoral socialista dentro de un Plan Autonómico en la materia.

Martínez ha apostado por poner en marcha esta medida "desde el minuto uno" y su formación plantea que el mencionado plan tuviese vigencia entre 2026 y 2034.

Así, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha puesto en valor sus planteamientos en la materia frente a un Fernández Mañueco que ha sido "incapaz" de gestionar el problema de la vivienda y al que ha acusado de decir que va a "crear un millón de viviendas".

Noticias relacionadas

"El esperpento con este hombre llega al surrealismo", ha advertido Martínez, para señalar que con el Gobierno de Fernández Mañueco se ha batido el "récord" de "una de cada 100 viviendas construidas de protección oficial". "¿Pretende engañarnos una vez más?", ha cuestionado, para aseverar que la ciudadanía "no es gilipollas".