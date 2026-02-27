Campaña Electoral
Abascal invita al PP a romper sus pactos con el PSOE y firman el acuerdo "encantados"
El líder de Vox exige a los populares que abandonen acuerdos en Bruselas, Ceuta y los ayuntamientos y que se comprometan a no volver a negociar con los socialistas
EFE
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que firma "encantado" el acuerdo con el PP si este partido rompe todos los pactos que tiene con el PSOE, en Bruselas, en Ceuta y en los ayuntamientos, y se compromete a no volver a pactar con ellos.
Abascal ha insistido, en el acto público de inicio de campaña electoral en Burgos, en que frente a aquellos que aseguran que Vox no quiere pactar, que solo torpedea los acuerdos, la formación "sí quiere construir una alternativa de gobierno" en Castilla y León, y en España. Ha asegurado que aspiran a ganar las elecciones, pero son conscientes de que será difícil, por eso "tienden la mano para poder pactar", pero enfrente tienen un PP -ha añadido- que "actúa como una estafa política".
Abascal ha defendido que esto no lo dicen para competir en el voto. "Nos gustaría tener al lado a un socio con el que poder entendernos", ha afirmado, pero "está siendo difícil", ha admitido, aunque "lo están intentando y lo tendremos que hacer porque en Castilla y León no tendremos mayoría absoluta", ha señalado.
Sin embargo, el presidente nacional de Vox se ha preguntado también "cómo negociar con un partido que les engaña", y ha insistido en que lo van a hacer "medida a medida, con plazos y garantía de cumplimiento", porque "no puede ser que les vuelvan a engañar" con la actual legislatura. Además, ha propuesto un pacto a un PP que se "rasga las vestiduras" cuando se habla de política migratoria, de Mercosur o de los acuerdos de la Unión Europea: que se comprometa a romper todos los pactos que tiene con el PSOE, y a no volver a pactar con ellos y "lo firman encantados".
"Que rompan los pactos en Bruselas, en Ceuta y en los ayuntamientos, y que no vuelvan a pactar ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni los consejos de administración de RTVE, y entonces Vox firmará "encantado" ese acuerdo con el PP.
