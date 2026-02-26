El PSOE se la juega en Castilla y León para frenar la sangría de votos de las elecciones autonómicas

El PSOE se la vuelve a jugar, esta vez con mejores cartas que en Extremadura o Aragón, para frenar la sangría de votos que está sufriendo el partido desde que empezó el nuevo ciclo electoral. Las elecciones de Castilla y León pueden servir a los socialistas para ganar algo de oxígeno extra antes de los comicios andaluces, probablemente en junio, donde tienen peores perspectivas.

Las encuestas internas y los primeros sondeos publicados -el del CIS y otros privados- pronostican que los socialistas de Castilla y León están en empate técnico o ligeramente por debajo del Partido Popular. Este resultado sería ya un éxito para la lista que lidera el alcalde de Soria, Carlos Martínez, tras el desastre sin paliativos de las elecciones de Extremadura, donde perdieron más de 100.000 votos y 10 diputados, o el batacazo de Aragón, donde tuvieron casi 40.000 votos menos y cayeron cinco diputados.

Esta vez, el PSOE se enfrenta a un PP que sufre el desgaste de 39 años de gobiernos ininterrumpidos y con la crisis de la gestión de los terribles incendios forestales de 2025 aún reciente. Además, los socialistas cuentan con un candidato del territorio, Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007, en los últimos siete años, con mayoría absoluta. Eso sí, Martínez acaba de cumplir un año al frente de una federación muy difícil, fracturada en nueve organizaciones provinciales, muchas de ellas profundamente divididas, si no rotas.

Tanto en Ferraz como en la cúpula regional son conscientes de que gobernar la región es hoy prácticamente imposible: la suma del PP y Vox supera con creces la mayoría absoluta según todas las encuestas. Pero esperan conseguir el efecto simbólico de ser la lista más votada, como ya ocurrió en 2019, cuando el PSOE de Castilla y León ganó las elecciones pero no pudo gobernar por el pacto que cerraron el Partido Popular y Ciudadanos.

Los socialistas admiten que sus bases están desmovilizadas por los escándalos que han rodeado al partido en los últimos meses -la corrupción o los casos de acoso sexual- y porque el bronco debate nacional siempre tiene mucho peso en Castilla y León, una región sin mucha identidad propia y en la que normalmente se vota en clave nacional. Eso sí, confían en movilizar a sus bases y al electorado progresista en las próximas dos semanas para no bajar de sus actuales 28 procuradores y mantenerse cerca del 30% de los votos (en 2022 obtuvo el 30,05% frente al 31,43% del PP, que tuvo 31 escaños).

Los menos optimistas en el PSOECyL ven muy lejos la posibilidad de superar al PP. Los críticos de la región pronostican que no se superarán los 25 o los 26 escaños y que el PP estará en todo caso por encima.

En Ferraz esperan que estos comicios den un respiro al partido. Un buen resultado podría ahuyentar la impresión de fin de ciclo que se ha instalado en una parte importante de la formación. Por eso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta 10 ministros se volcarán en la campaña electoral con un único objetivo: movilizar al máximo. Que ningún socialista y ningún votante progresista se quede en casa el 15 de marzo.

Además, en Castilla y León la representación de las formaciones a la izquierda del PSOE ya está bajo mínimos y puede que esta vez sea menor. Por ello, el PSOE espera captar buena parte de ese voto en forma de voto útil contra el PP y Vox, que en esta región constituyeron su primera coalición de gobierno en 2022 hace cuatro años, una coalición que saltó por los aires solo dos años después.

Por último, el alcalde de Soria espera arañar entre uno y dos diputados a Soria Ya, que ganó las elecciones en la provincia con tres escaños, y lo mismo confían en conseguir con respecto a otras formaciones provincialistas, como Unión del Pueblo Leonés (UPL).