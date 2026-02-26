Caso Koldo
El juez Moreno cita a Aldama para que le entregue el sobre que sostiene prueba la financiación ilegal del PSOE
El empresario deberá entregar el documento el próximo día 4 de marzo en la pieza secreta en la que se investigan los pagos del partido socialista
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar el próximo 4 de marzo al empresario Víctor de Aldama para que haga entrega del sobre que dice poseer y que, según su versión, probaría una supuesta financiación ilegal del PSOE. De esta forma la prueba esgrimida por el comisionista para intentar volver a negociar con la Fiscalía Anticorrupción quedará aportada en la causa en la que se investiga en secreto los pagos en efectivo que realizaba el PSOE.
Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha procedido a citar a Aldama, después de que en su declaración ante el juez Santiago Pedraz, en el caso en el que se investiga un fraude fiscal de hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, afirmara tener en su poder un sobre remitido por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, con pruebas de la presunta financiación ilegal del partido socialista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno
- Sesenta años de la pérdida de la fragata Ariete
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi