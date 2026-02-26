Tras su fallecimiento
Familiares y conocidos despiden a Antonio Tejero con un discreto funeral celebrado en Xàtiva
El coche fúnebre con los restos mortales del golpista llegó al tanatorio de Xàtiva a las 18:45, donde se ofició una misa en memoria del militar fallecido en Alzira
José Luis G. Llagües
Familiares, amigos y conocidos han despedido en el tanatorio crematorio de Xàtiva al exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, fallecido ayer en Alzira a los 93 años de edad. El funeral del militar, figura clave del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, ha generado mucha expectación en medios de comunicación y curiosos que también se han desplazado hasta los alrededores del crematorio en Xàtiva.
Misa funeral
El tanatorio crematorio de la Costera, ubicado en un rincón apartado de un polígono de Xàtiva, ha acogido la misa funeral en memoria de Antonio Tejero, guardia civil que protagonizó el intento de golpe de estado del 23-F y ha fallecido el mismo día en el que se desclasificaban los papeles secretos de la investigación sobre este episodio de la historia de España. La misa ha durado poco más de una hora.
Hasta el lugar se han ido acercando a cuentagotas los familiares del fallecido, además de algunos conocidos y curiosos, que esperaban en las zonas exteriores. El coche fúnebre que portaba el feretro y algunas coronas ha entrado a las 18.45 de la tarde.
Jose Luis Roberto, presidente de la Levantina, ha sido una de las pocas caras conocidas que se han dejado ver en las inmediaciones del complejo funerario. No ha habido representación política de ningún partido. También se ha dejado ver algún curioso. Toni, no quiere desvelar su apellido, se ha acercado desde Alzira. A preguntas de Levante-EMV ha comentado que ha venido hasta Xàtiva por respeto a la figura de Tejero: "He venido a despedirlo por respeto, al final era un patriota" ha comentado.
Perfil discreto de la familia
La familia ha querido mantener un perfil discreto durante toda la jornada. Tres miembros del personal del tanatorio controlan la entrada al edificio.
El ambiente ha sido tranquilo durante toda la tarde. Solamente se han visto curiosos, pero no se han oído cánticos ni gritos de ningún tipo. Por ejemplo, una familia de seis personas se ha trasladado desde la vecina localidad de Vallada: "hemos venido por curiosidad, a ver lo que había. Era un personaje histórico".
Banderas de España y mensajes en las coronas
Los que sí se ha visto banderas de España y mensajes de "compañeros" en las coronas enviadas a Antonio Tejero que portaba el coche fúnebre a la entrada al crematorio. España 2000 y la Fundación Francisco Franco han enviado sus montajes florales.
La misa del funeral en honor a Antonio Tejero ha durado algo más de una hora. Poco a poco, los familiares y conocidos que han asistido han ido abandonando en grupos las instalaciones del crematorio. Ha sido un acto tranquilo, sin estridencias. Solamente una de las presentes en el funeral ha lanzado un mensaje crítico a la prensa antes de ir a su coche: "Ale, ya tenéis la carnaza".
