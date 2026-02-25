Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar

Después de meses sin desvelar sus planes de futuro, Yolanda Díaz anuncia que no será la candidata a las próximas generales de la nueva alianza de izquierdas recién sellada por IU, Más Madrid, Comuns y Moviento Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha hecho pública esta decisión, que ya estaría tomada desde hace semanas, una vez que el nuevo proyecto ya ha echado a andar el pasado sábado, en un acto al que Díaz no asistió, en una decisión que algunos leyeron como una señal de que terminaría dando un paso al lado.

La dirigente lo ha hecho público a través de un mensaje en redes sociales, donde informa de que anunció esta decisión a Pedro Sánchez. "Hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno", defiende en un comunicado emitido en Bluesky. "Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", señala.

Díaz también confirma que se mantendrá en el Gobierno como vicepresidenta: "Di el paso para encabezar Sumar en 2023 pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dijimos entonces que sin Sumar no habría gobierno de coalición y logramos revalidar un gobierno que todas las encuestas daban por perdido. Estos días pienso todo el rato que esa fuerza, ese abrazo y ese encuentro es lo que toca construir y defender. Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer".

Críticas al liderazgo de Díaz

El nuevo proyecto que nació el sábado nació con dos grandes incógnitas, la marca y el liderazgo. El silencio de Díaz había abierto dentro de la coalición un debate sobre la sucesión en el espacio político, y uno de los grandes problemas era la falta de alternativas a la líder de Sumar. En ese debate, el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy era la figura a la que muchos miraban desde hace meses y que contaba con el apoyo de IU, Más Madrid, Comuns y ampliso sectores de Movimiento Sumar. Sin embargo, hasta ahora el dirigente había rechazado en diferentes ocasiones esta propuesta, pese a las múltiples peticiones recibidas.

El papel de Díaz generaba dudas dentro del espacio político, donde sin embargo admitían que no había figuras claras que pudieran ocupar ese papel. La vicepresidenta ha sido muy cuestionado en esta legislatura por los propios partidos de Sumar, que han venido criticando el personalismo en la toma de decisiones. El episodio más grave de aquello, que algunos califican como "el pecado capital" de Díaz, fue la elaboración de las listas para las elecciones europeas de verano de 2024, cuando Díaz situó sin consultarlo con nadie a una desconocida, Estrella Galán, como cabeza de lista, y más tarde excluyó de los puestos de salida a IU, que por primera vez quedó sin representación en el Parlamento Europeo.

Un desenlace que provocó la ruptura entre Díaz e IU, que consideró aquello una "humillación", y que tras aquello renunció a participar en el nuevo partido, entonces en construcción. Después de aquella, Díaz dimitió como máxima responsable de la formación, Movimiento Sumar, pero se mantuvo en el Gobierno. Una dimisión a medias que era en realidad un intento de preservar su perfil institucional, para dejar la puerta abierta a continuar en el Gobierno.

Finalmente, Díaz ha optado por dar un paso al lado después de verse fuertemente cuestionada por el resto de formaciones. Uno de los actores más críticos con la vicepresienta ha sido Izquierda Unida, que pidió abiertamente "renovar" el liderazgo de la nueva coalición y buscar "nuevas referencias". El método acordado por las cuatro formaciones de la nueva alianza de izquierdas es el de buscar un consenso a la hora de elegir a una persona. En el caso de que no lo hubiera, como no parecía que lo hubiera con Díaz, la nueva coalición debería enfrentarse a un proceso de primarias.

