El instructor policial del caso Pujol sitúa en Grand Tibidabo el origen de la fortuna en Andorra de la familia del expresidente catalán

El instructor policial del caso Pujol ha situado en el caso Grand Tibidabo, en la década de los noventa, el origen de la fortuna oculta de la familia del expresidente Jordi Pujol Soley en Andorra. Al actual jefe de Sección de la Comisaría General de Información, que ha empezado admintiendo "animadversión personal" hacia los acusados, por una denuncia que presentaron en su contra, le ha costado dejar al margen esos sentimientos, rebajar el tono y centrarse en los hechos por los que se juzga a la familia del expresidente Jordi Pujol Soley, para poder afirmar que "la causa nació al constatarse movimientos ocultos y sociedades pantalla", a partir de la confesión del exmandatario catalán, en la que reconoció que guardaba dinero en Andorra.

Él ha sido el primero de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que declararán este miércoles como testigos en la Audiencia Nacional en relación con el blanqueo de capitales que se imputa a los 17 acusados (la familia Pujol y 10 empresarios, acusados de ayudarles a través de facturas o negocios simulados). El agente ha destacado su preparación como auditor antes de ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía y dentro de él su labor investigadora en distintos casos de corrupción, como el caso Palau o la operación Malaya.

En cuanto al caso Grand Tibidabo lo ha señalado como "la conexión con un hecho criminal", con "la corrupción", de la fortuna en Andorra, país en el que la familia abrió una cuenta el 21 de noviembre de 90 en Banca Reig; Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès la cerraron en el 94. Para afirmarlo se ha remitido al pago de 300 millones de pesetas que imputados y abogados en ese caso de la década de los noventa admitieron haber pagado al primogénito del expresidente catalán. El testigo ha aludido a la venta de un edficio de la Generalitat en 1991 en la que, según la fiscalía, participaron personas de cofianza del expresidente catalán.

El inspector jefe que ha investigado el caso Pujol durante su declaración durante el juicio. / EPC

A medida que desmenuzaba por qué considera que Jordi Pujol Ferrusola trabajaba con una caja única para mover dinero, el ambiente se fue calmando, pero hasta se oyó un "¿tiene algún problema?". Ello llevó al presidente del tribunal a provocar una breve pausa para dar la oportunidad a la fiscalía a renunciar a los agentes de la Guardia Civil que también iban a declarar. La declaración de este agente será fundamental para condenar a los Pujol o para absolverles, objetivo de los abogados de los impugados, que se han preparado meticulosamente los interrogatorios. Una prueba de la relevancia del testimonio de este policía es que volvieron al banquillo el propio Pujol Ferrusola y el expresidente de Isolux Corsán Luis Delso, los únicos que asisten a buena parte de las sesiones.

Comprobar denuncia

El inspector ha explicado que su primera intervención en el caso fue comprobar la denuncia de María Victoria Álvarez, la expareja de Pujol Ferrusola, en la que declaró haberle acompañado a llevar dinero en efectivo, para corroborar todos los datos que pudieron serlo fehacientemente, como hoteles o la titularidad de las sociedades mencionadas. Como ejemplos de que se actuaba a través de una caja única entre sociedades instrumentales españolas y en el extranjero ha citado distintos movimientos registrados en 2014 entre el matrimonio formado entre Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, como el traspaso de acciones de ella a él, que él pagó desde la cuenta común o cheques librados el mismo día por el importe que correspondía al valor del chalé familiar y que nunca se compensaron

El agente ha precisado todo el entramado de sociedades, radicadas tanto en España como en el extranjero que, a su entender, utilizó Jordi Pujol Ferrusola presuntamente para blanquear fondos de supuesto origen ilícito. La mayoría de estas empresas han sido calificadas de "instrumentales" o "pantalla", pues se hicieron servir para canaliizar dinero entre ellas. En estas operaciones sospechosas, ha detallado, participaron testaferros. El reparto de fondos entre los hemanos Pujol, ha subrayado el inspector no "responde" con una herencia, tal y como sostuvo en expresidente en su confesión, en la que atribuía esos fondos a un legado de su padre, Florenci. También se ha referido a contrataciones "simuladas" e "incoherentes" y presunta facturación falsa.

Tras el testimonio del inspector jefe declararán otros agentes que participaron en las pesquisas y en los registros efectuados en domicilios y sedes sociales de algunas empresas, entre ellas las del primogénito del expresidente. En esta operación se incautó documentación vinculada a negocios que ahora están bajo sospecha y que, para el fiscal, son simulados.

Una trama de influencias

El juez José de la Mata, que instruyó el caso, y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que la familia Pujol urdió una trama de influencias desde su “posición privilegiada” para enriquecerse hasta acumular un patrimonio “desmedido” gracias al cobro de comisiones ilegales. La acusación pública precisa que la “ingente” cantidad de dinero que ocultaron los Pujol en Andorra fue fruto del “favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos” de administraciones catalanas bajo el control de Convergència Democràtica (CDC), el partido fundado por el expresident.

Noticias relacionadas

Cada miembro de la familia desempeñaba un determinado “papel” que les permitía operar de forma “concertada” para abrir cuentas en el extranjero y mover fondos entre ellas. La defensa de la familia Pujol, sin embargo, sostiene que la fortuna oculta en Andorra provenía de un legado del padre del expresidente, Florenci Pujol.