La llamada en la que la mujer de Tejero se queja de Milans del Bosch: "Le han dejado tirao como una colilla"

La desclasificación de los documentos del 23-F ha permitido conocer que la mujer del teniente coronel Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, trató de contactar con su marido y con el general Milans del Bosch pues consideraba que el Ejército le había traicionado durante el golpe de Estado: "¿Cómo voy a estar tranquila?. Por Dios. Si le han dejao como una colilla. Por Dios. Si es indigno", lamentó la esposa del golpista ante quien se había identificado como el "general Fajardo".

En todo momento Carmen Díez Pereira pretendía ponerse en contacto con su marido, pero aprovechó la conversación con este alto mando de la Guardia Civil para preguntarle sobre Milans del Bosch: "Un momento, por favor, contéstame sin tomarme el pelo. El general... no sé como se llama. El capitán general Milans del Bosch ¿viene de camino?". Ante lo que el general Fajardo contestó: "Eso han dicho en las noticias".

Noticias por "la radio"

La mujer de Tejero explica que pretendía saber si Milans del Bosch, destinado en Valencia, había hablado con su marido "y ver qué ha pasao. Y me ha dicho el ayudante [de Valencia] que estaba durmiendo", lamentó. Pero el general del Instituto armado le contestó que no tenía más información que la que le estaba dando "la radio".

"Pues sí, estoy apañá. Voy a llamar otra vez a Valencia al ayudante para que me diga la verdad, si es que me la quiere decir, claro", lamenta Carmen Díez Pereira, que en una conversación posterior con una mujer, que se identifica como "Herminia" le dice: "¿Has visto qué asco de Ejército? ¿Has visto qué asco? Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao".

Después la mujer de Tejero se lamenta de que su marido "es un desgraciao, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios", y de que no ha podido mantener una conversación con él: "Yo es que he pedido ir a ver, porque este marido mío se creerá.... no se puede imaginar que lo han dejado tirao".

"¡Tenía que cargárselos antes de salir!"

Después Herminia llega incluso a apuntar: "¡Tenía que cargarselos antes de salir de ahí, tenía que cargárselos!", en alusión al Congreso. "No por Dios, eso no", respondió la mujer del golpista, que en alguna de las llamadas se identifica directamente como "Carmen Tejero".

En otra llamada, un hijo del matrimonio Tejero se queja de que a su "padre le han dejado atrás entero, solamente lo ha apoyao Milans del Bosch y al ver que no apoyaba nadie más, ni Armada, ni el Rey, ni nada, estaba todo el mundo detrás, a ver... Milans del Bosch lo ha dejao y mi madre va a ir ahora allí a ver si puede pasarle una cinta, porque mi padre no se cree, no puede creerse que lo han dejao en la estacada y voy a ir con ella a ver... qué pasa".