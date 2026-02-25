Del golpe de los "expontáneos" de Tejero a la operación "cívico-militar" de Armada: los 10 planes que se barajaron para acabar con Suárez

Un documento incautado por la Guardia Civil y desclasificado este miércoles demuestra que la trama que urdió el golpe de Estado del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios distintos para acabar con el Gobierno de Adolfo Suárez. El texto, fechado en noviembre de 1980, dos meses antes de la asonada, muestra un esquema bajo el título "Panorámica de Operaciones en marcha" en el que se recogen todos los planes: los que seguían la vía militar, la civil o aquellos de naturaleza mixta. Además, se detalla quién ocuparía la presidencia del Gobierno en cada situación.

A lo largo de seis páginas se detalla pulcramente todas las opciones que se barajaron para terminar con el Ejecutivo de Suárez ante el hartazgo que existía en el Ejército. Sin embargo, es la última de ellas, la que parecía ganar enteros y que, tras lo que se supo en los años posteriores al golpe, era la preferida de Armada: la operación "civico-militar". Esta vía, ampliamente detallada, plantea que Suárez se vería "forzado a dimitir" por "presiones de procedencias varias" y que, después, serían "imprescindibles" los apoyos de UCD y del PSOE para investir como presidente del Gobierno a un "general con respaldo del resto de militares". De aquí, saldría un Gobierno conformado por un "50% civiles independientes y algún militar" y "el resto civiles propuestos por UCD, PSOE, CDS".

En este caso, además, se detallan los planes que tendría el Gobierno: presionar a UCD y a AP para que se fusionaran en un "partido de derecha nacional"; forzar al PSOE a declararse "anti-marxista"; "erradicar el comunismo" y "legislar para impedir partidos regionales". Esta operación, se dice, se llevaba gestando "cerca de un año" y contaban con la "conformidad" de distintos líderes de PSOE y UCD. "La viabilidad de la operación es muy alta y su plazo de ejecución para primavera 1981", remata el texto.

Otros caminos

Pero esta no era la única opción. Los primeros escenarios son las "operaciones civiles" que, presumiblemente, pasaban por una moción de censura al entonces presidente y la elección de un nuevo gobierno. Así, se contemplan la vía "de ideología democristiana", que estaría protagonizada por Miguel Herrero de Miñón, dirigente de UCD y enfrentado a Suárez; José Luis Álvarez y Álvarez, entonces ministro de Transporte, y Landelino Lavilla, presidente del Congreso en aquel momento. No obstante, se avisaba de que este plan no contaría con el respaldo de Manuel Fraga.

Una de las hojas en la que se detallan los planes para acabar con el Gobierno de Suárez / Propio

Otra opción era la creación de un "gobierno mixto" de PSOE y Alianza Popular (AP) que, en este caso, sí estuviera presidido por Fraga. Sin embargo, la intención era que el presidente de AP "se quemara por el plan antiterrorista" y que fuera Rodolfo Martín Villa quien se postulara a la presidencia dos años después, en 1983. Por otro lado, estaba un gobierno de "ideología socialista", que saliese de un pacto con el "grupo disidente" de la UCD y la abstención del PCE". En este caso también se planteó la idea de que contase con un "complemento militar" y que la presidencia la asumiera un "general de talante liberal", como Manuel Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente; el general José Antonio Sáenz de Santa María o Manuel Díez-Alegría. En todos los casos consideraban que la viabilidad era "muy escasa"

La vía militar

Sin embargo, en los meses siguientes a la redacción de este documento, Suárez anunció su dimisión y las formaciones políticas acordaron investir como presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo. En ese momento cobró importancia las otras opciones contenidas en este documento, las "operaciones militares". Según se detalla, había tres alternativas: la de los tenientes generales, la de los coroneles y la de los "expontáneos".

En el primero de los casos, se detalla que se mantienen "contactos frecuentes" con tenientes generales solo la situación del país y que si se producía un "deterioro rápido" sería "muy probable" que saliese adelante esta vía. Se basaría en un "pronunciamiento" de los militares y que la "dimisión de Suárez sería instantánea". "El Rey operaría constitucionalmente. Al no haber 'cobertura política de partido', Fraga estaría intentando ser el líder civil", continúa el documento. Además, se veía con buenos ojos que los militares eran "contrarios al protagonismo tipo [Augusto] Pinochet o [Jorge Rafael] Videla", en referencia a los dictadores de Chile y Argentina.

Dos hojas del informe elaborado en 1980 sobre los planes para derrocar a Suárez / Propio

Más complicado parecía que se implicaran los coroneles. A tenor de las anotaciones hechas, estos no tenían prisas, ya que consideraban que no solo UCD se tenía que "quemar", sino también el PSOE, "no dudando en alentar un gobierno de coalición UCD-PSOE para que se quemen hasta 1983". La intención de que la situación en España empeorara se debe, según el documento, a que las Fuerzas Armadas no podían intervenir "sin deteriorarse, salvo que el pueblo les llame". Además, se añade que "se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador".

La última vía, la de los "expontáneos", hace referencia a la 'Operación Galaxia' por la que fue encarcelado un año antes el propio Tejero al planificar un golpe de Estado previo. "Están convencidos de que si 'alguien' (núcleo militar pequeño pero suficiente), plantea el hecho del golpe, el resto de las Fuerzas Armadas se sumarían o, al menos, no lo impedirían por la fuerza". Esta opción es la que más encaja con lo que finalmente ocurrió el 23-F.