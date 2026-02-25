Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

Actualizar
  1. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  2. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  3. Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
  4. Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
  5. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  6. Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
  7. El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: 'Es un cargo de confianza
  8. El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar

El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026.

David Uclés visita la Región de Murcia para presentar 'La ciudad de las luces muertas', Premio Nadal 2026

Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos

Insomniac fija el estreno de Marvel Lobezno y promete más detalles en primavera

"Ballesta quiere asesinar al cine Rex": La histórica sala de cine del centro de Murcia amanece empapelada

Marruecos irrumpe en la eterna guerra del agua de la Asamblea Regional

