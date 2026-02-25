Sara Fernández

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelven a enfrentar en un cara a cara en la sesión de control del Congreso, con el trasfondo de las negociaciones entre PP y Vox para pactar gobiernos en Aragón y Extremadura.