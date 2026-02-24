¿Qué queda por saber del 23F? Las 6 incógnitas que podrá resolver la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado

Pedro Sánchez ha hecho coincidir su intención de desclasificar los documentos sobre el 23F con el 45 aniversario del golpe de Estado del teniente coronel Tejero. A falta de un lustro para alcanzar el medio siglo, aún existen numerosas incógnitas sobre qué ocurrió aquel lunes de febrero de 1981 y durante la madrugada del día siguiente: la irrupción de casi 300 guardias civiles en el Congreso, los tanques por las calles de Valencia y un mensaje televisado de Juan Carlos I a altas horas de la noche. Los historiadores coinciden en que no hay grandes lagunas en la historia que se sabe, pero sí faltan detalles clave para entender todo lo que paso. No obstante, fuentes del Ejecutivo ya avisan que entre los documentos no estarán el sumario del juicio. A continuación, algunas de las incógnitas por resolver:

El golpe de Estado, ejecutado por el teniente coronel Tejero y liderado, al menos de manera visible, por el general Jaime Milán del Bosch, buscaba imponer al general Alfonso Armada al frente de un gobierno de concentración que sustituyera al Ejecutivo de Adolfo Suárez. Una de las grandes teorías, auspiciada por la falta de información, fue el papel que jugó Juan Carlos I en los planes de Armada, quien había sido su ayudante personal y secretario general de la Casa del Rey.

Pese a que la mayoría de expertos coinciden en que el ahora monarca emérito no dio orden alguna y que, lo más seguro, es que Armada interpretara el estado de ánimo de Juan Carlos I como un visto bueno a su plan, existen dudas sobre su actuación aquella noche. ¿Tenía conocimiento de las intenciones de Armada? ¿Por qué tardó tanto en emitir el comunicado? ¿Por qué envió después un telegrama a Milán del Bosch en el que decía "Ya no puedo volverme atrás"?

Con el golpe de Estado ya iniciado, Armada se desplazó al Congreso. Su intención era la de anunciarse como nuevo jefe del Ejecutivo ante los diputados, que se encontraban reunidos para investir como presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo tras la dimisión de Suárez. Sin embargo, mantuvo una tensa conversación con Tejero, tras la cual este le impidió acceder al hemiciclo. No obstante, existe la duda sobre si este fue el objetivo del plan desde el principio o un intento del propio Armada por reconducir la situación.

Además, en ese diálogo, Armada le explicó quiénes conformarían su Gobierno. Entre ellos, había nombre del PSOE, como Felipe González, y de Alianza Popular, como Manuel Fraga. No obstante, no se conoce la lista completa. Además, en los meses siguientes, se destapó que Armada había mantenido contactos con los socialistas a través de Enrique Mujica, con quien llegó a reunirse en 1980. ¿Dejó caer sus intenciones? ¿El general Armada buscó el respaldo del PSOE?

"Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros", dijo un capitán que acompañaba a Tejero a los diez minutos de irrumpir en el hemiciclo. Esa "autoridad militar", a la que se conoció después como el "elefante blanco", ha sido un misterio desde entonces y no hay certezas sobre a quién se esperaba en la Cámara Baja.

Existen grandes incógnitas sobre qué papel jugó el CESID, el servicio de inteligencia previo al CNI, en la ejecución del golpe de Estado. Si bien habían colaborado para desarticular la 'Operación Galaxia', el anterior intento de Tejero de derrocar al Gobierno, en esta ocasión todo apunta a que dieron cobertura a los golpistas, escoltando los autobuses que transportaron a los guardias civiles hasta el Congreso y facilitando radioteléfonos a Tejero y sus hombres. El comandante José Luis Cortina, entonces jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID, fue encarcelado, aunque después fue absuelto.

Los implicados en el golpe de Estado eran, en su amplísima mayoría, militares. Tras el juicio, tan solo fue condenado un civil, Juan García Carrés, encargado de adquirir los autobuses para trasladar a los guardias civiles hasta el Congreso. No obstante, existen dudas sobre si había una "trama civil", compuesta por políticos y empresarios, que también alentaron el golpe de Estado.

Durante la madrugada del 23 al 24 de febrero hubo infinidad de llamadas. Las más relevantes tenían como origen el Congreso, donde estaba atrincherado Tejero, y el palacio de la Zarzuela, donde estaba Juan Carlos I. Las conversaciones que mantuvo Tejero con el exterior fueron grabadas, aunque no se conocen en su totalidad. Por otro lado, con quién habló el Rey en las horas previas a su mensaje televisado es también una incógnita.