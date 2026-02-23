Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
Madrid
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regenración Institucional, Cuca Gamarra.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena
- El tranvibús seduce a los estudiantes murcianos y supera los 300.000 viajeros: 'No tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar
- Real Murcia-FC Cartagena, un derbi descafeinado con media temporada en juego
- Ratoneras a cielo abierto: los 'puntos calientes' de la Región sin control y bajo riesgo por incendios o tormentas
- Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel
- El Pizarrón gana el premio lo mejor del Carnaval
- La Región de Murcia, la segunda Comunidad con peor dominio del inglés