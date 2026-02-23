El abogado de la denunciante del exDAO sostiene que una segunda mujer le asegura que también fue agredida

El abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la defensa de la inspectora de Policía que denunció una presunta violación del ex director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) José Ángel González, asegura que una segunda mujer se ha puesto en contacto con él, según ha adelantado ABC y ha podido confirmar esta redacción, para decirle que también habría sido agredida por el mando policial.

Por eso, el letrado sostiene que en las próximas horas mantendrá una conversación con esta supuesta víctima de González, que está citado a declarar como querellado el 17 de marzo.

Piedrafita, que ha aportado al juzgado en el que ha recaído la causa contra González el listado de llamadas recibidas por su cliente, los pantallazos de los mensajes recibidos vía whatssap y las grabaciones de audio de las supuestas agresiones, ha reclamado al instructor "la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial" y que las partes personadas solo puedan consultarla "bajo presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad" de la denunciante.

Este abogado hace esta petición "dada la reprobable situación que desde el momento que se admitió a trámite la querella del presente procedimiento se ha filtrado la misma y los datos personales de mi cliente que han precisado de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad", dice el escrito dirigido al titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 8 de Madrid.

Abogados de la defensa

Esta información se conoce después de que los abogados Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco, cuyo despacho ha representado a personajes públicos como el luchador Ilia Topuria y ha ejercido la acusación en causas de relevancia política como el caso Tsunami, han anunciado que llevarán la defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía frente a la querella por agresión sexual.

Los letrados ya se han personado en el procedimiento abierto por el juez David Maman, lo que ha permitido al ex mando policial acceder al texto de la querella, que hasta dicho momento solo conocía por la prensa, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. El equipo contratado por González ha representado en varias ocasiones a Policías y tiene también experiencia en delitos de ámbito sexual, pues otro de sus casos más recientes es el del sacerdote del colegio Highlands La Moraleja, en el que representan a una de las menores agredidas.