Sánchez lleva su guerra contra los 'tecnoligarcas' a la campaña de Castilla y León: "No es de izquierda o derecha, sino sentido común"

Pedro Sánchez vuelve a exportar su batalla contra los "tecnoligarcas" en las redes sociales a Castilla y León. Después de que fuera uno de los ejes de campaña en Aragón, el líder del PSOE y presidente de Gobierno ha desembarcado en la precampaña de las elecciones del 15 de marzo para cargar contra quienes diseñan "un algoritmo que privilegia los discursos del odio de la ultraderecha". Al mismo tiempo, ha criticado a la oposición por cuestionar su propuesta para prohibir las redes a menores de 16 años, y ha especificado que es una medida "de sentido común".

En un acto en La Térmica Cultural de Ponferrada (León), al que asistieron 1.500 personas según el partido, Sánchez acudió acompañado de la ministra de Igualdad y presidenta del PSOE de Castilla y León, Ana Redondo, el secretario general autonómico del PSOE, Javier Cendón, y la eurodiputada Iratxe García, de Valladolid, además de la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio, para arropar a su candidato socialista a la Presidencia de la Junta, el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

El líder de los socialista evitó hacer mención alguna al caso del DAO dimitido tras una denuncia por agresión sexual, después de haber defendido el miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sí aprovechó el mítin para llamar a la movilización y marcar el "punto y final" a la tendencia electoral, que en las últimas citas con las urnas ha entregado la mayoría a la derecha: "En 2022 Castilla y León se convirtió en la zona cero de los gobiernos del PP con Vox. Hagamos que el próximo 15 de marzo sea el punto y final de esos gobiernos".

Sánchez ha situado al Gobierno como algo "singular" frente al crecimiento de la ultraderecha a nivel internacional, y lo ha achacado a sus políticas al frente del Gobierno en los últimos ocho años, presumiendo de buena situación económica: "La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre", dijo, respondiendo así a las críticas del PP.

Guerra a 'tecnoligarcas'

Entre algunas de las acciones de Gobierno que ha reivindicado, ha querido detenerse en la petición del Ejecutivo a la Fiscalía General del Estado para que investigue a las plataformas de redes sociales "por los contenidos pornográficos donde se manipula con Inteligencia Artificial los rostros de mujeres y las imágenes de niños".

El dirigente socialista ha denunciado que "en las redes sociales se están reproduciendo todos los estereotipos, prejuicios y desigualdades que vemos fuera de las redes sociales, todo ello espoleado por un algoritmo que siempre privilegia la expansión de este tipo de contenido frente a otros más constructivos". Así, avanzó que "vamos a poder poner delante la salud de nuestros hijos a la cuenta de resultados de cuatro tecnoligarcas", insistiendo, como ya hizo en Aragón, que "vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de nuestros hijos e hijas y sus móviles". "Es una causa por la que vale la pena luchar", remacho.

El también presidente de Gobierno criticó la respuesta de la oposición a su propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. "Y llega la ultraderecha y dice que lo que hace este Gobierno es censurar", ironizó. En respuesta a esto, Sánchez intentó presentar la propuesta como ajena a ideologías y de carácter plenamente transversal: "No es una cuestión de izquierdas o derechas, es de sentido común exigir y garantizar la misma dignidad para nuestros menores dentro de las redes sociales que fuera de ellas".

Sánchez sacó pecho de su propuesta de prohibición de redes sociales a los adolescentes, señalando que esta misma semana el Gobierno de la India "se comprometió también" a esta misma medida, y recordando que países como Francia o el gobernador de California han desplegado medidas similares. "No estamos solos. Como siempre, somos los primeros".

Petición a la CEOE

En su intervención también puso el foco en la patronal, a quien reprochó su ausencia el lunes en la firma del acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional. Después de recordar las continuas subidas del SMI de su Ejecutivo, Sánchez insistió que en ese acuerdo la CEOE "no estuvo".

Además, interpeló directamente a la patronal para hacerle una petición: "Le pedimos a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos que tienen sueldos medios también vean un aumento de su sueldo". Además, reclamó que esa subida salarial "no al mismo ritmo que al coste de la vida, sino por encima del coste de la vida para ganar en términos reales poder adquisitivo", situando así en el tejido empresarial la responsabilidad del incremento general de los salarios.

Sánchez planteó una "disyuntiva" para los comicios del 15 de marzo: "¿Queremos cambiar o queremos retroceder? ¿Queremos avanzar o queremos quedarnos paralizados?", se preguntó, antes de hacer una referencia a la oleada de incendios vivida este verano y al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco: "Si este próximo verano se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco al frente o queréis a Carlos Martínez?

El líder del PSOE también lanzó una petición a su candidato, Carlos Martínez, para reclamarle que "cuando sea presidente" de Castilla y León, aplique la Ley de Vivienda para "contener los precios" para evitar el éxodo de los jóvenes y "trabajar codo a codo el Gobierno de la España y el de la Junta".

"La remontada"

El líder del PSOE en Castilla y León, Javier Alfonso Cendón, había intervenido previamente, y fue el encargado de abrir el acto para agradecer a Sánchez la labor del Gobierno , "que ha otorgado más de 2.500 millones de euros a Castilla y León para los servicios públicos", al tiempo en que acusó a Mañueco de "privatización encubierta". Además, llamó a "aprender de lo que ocurrió en Extremadura y Aragón, donde han sumado mayoría la derecha y la extrema derecha" y "están pensando en hacerte oposición a ti", le dijo al presidente de Gobierno. "Han olvidado a las personas y lo único que van a traer es parálisis y retrocesos".

El candidato a la presidencia de la Junta de CyL, Carlos Martínez, intervino para comprometerse a llevar al descentralización de la administración autonómica a León y pedir un cambio de ciclo. "Tenemos que plantearnos la descentralización, administrativa y de poder de nuestra comunidad", defendió. "Ese es mi compromiso", aseguró, en un guiño claro a la identidad leonesa, que en los últimos años ha llegado a pedir su independencia respecto al resto de la comunidad, cuya capital está en Valladolid. Así, Martínez defendió el objetivo de "sentir León desde el punto de vista de las políticas públicas" y hacer frente al "desasosiego que se tiene frente a la administración autonómica".

El también alcalde de Soria advirtió que "la remontada de este partido tiene que comenzar en Castilla y León". "Solo seremos capaces de sacar a Mañueco de su letargo si somos capaces de alzar la voz lo suficiente". "No lo tenemos tan difícil", defendió, antes de describir a Mañueco como "muy malo", "de cartón piedra", "un hombre poco acostumbrado a trabajar", "es un hombre al que tenemos que mandar al banquillo el 15 de marzo".