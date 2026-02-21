Crisis en los mandos de la Policía
El PP carga contra la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO y ve al PSOE "noqueado"
Tellado afirma que el futuro Gobierno popular deberá "resolver todos los problemas" y "derogar todo lo malo" derivado de la gestión socialista
EP
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado en el Congreso Local del PP de Oviedo que el Partido Socialista "está noqueado" y ha llamado a sus filas a "no confiarse" y "trabajar hasta el final" para "dar a España un Gobierno distinto y mejor", afirmando que "solo el Partido Popular puede liderarlo".
En su intervención en Oviedo, Tellado ha asegurado que el Ejecutivo actual "es un auténtico problema" y ha insistido en que el futuro Gobierno popular deberá "resolver todos los problemas" y "derogar todo lo malo" derivado de la gestión socialista. En este contexto, ha definido la última semana como "una crónica negra de un país que no merece lo que está viviendo", en referencia a los recientes casos que afectan al entorno del Gobierno, desde "los mensajes de Koldo" hasta "el escándalo de Borja Cabezón".
El dirigente 'popular' ha sido especialmente crítico con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que debería haber dimitido "desde el minuto uno" tras conocerse la presunta violación de una subordinada por parte del entonces DAO de la Policía Nacional. Tellado tachó la situación de "gravísima e inasumible" y acusó a Marlaska de haber mantenido a su "amigo" en el cargo, incluso después de su jubilación.
Asimismo, denunció "la actitud inadmisible" del ministro por "presionar a la víctima" y "revictimizarla" en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde a su juicio se comportó como "un macarra".
El número dos del PP también ha ironizado sobre la unión de partidos a la izquierda del PSOE, a la que se refirió como un "reality show" protagonizado por "los supervivientes de la extrema izquierda", con Gabriel Rufián como "concursante estrella".
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval