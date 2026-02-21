Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa: "No tenemos garantías con el IRPF"

Tras meses de negociaciones y espera, este sábado tenía que ser el día en el que ERC comunicara formalmente su disposición a negociar y desbloquear los presupuestos de Salvador Illa. Finalmente, no ha sido así. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha decidido mantener el rechazo a negociar las cuentas catalanas. "No se dan las condiciones necesarias", ha explicado en un discurso ante el consejo nacional de la formación. El freno de ERC se debe a que sigue sin tener "las garantías" del Gobierno de que Cataluña podrá gestionar su IRPF en un futuro cercano.

Durante la última semana, parecía que todas las piezas habían ido encajando para que la decisión de ERC fuera afirmativa, pero el viernes hubo un giro de guion. Junqueras se vio en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según fuentes conocedoras del encuentro consultadas por El Periódico, la reunión fue cordial, pero no sirvió para desbloquear la cuestión de los impuestos. Resultado: ERC mantiene el veto a las cuentas catalanas y pone en un aprieto a Illa.

En su discurso ante los dirigentes del partido, Junqueras ha recordado que la recaudación del IRPF fue un compromiso que asumió el PSC en las negociaciones de investidura de Illa en agosto de 2024 y que, transcurrido este tiempo, aún no se han dado pasos hacia adelante. "El partido socialista lo firmó y después de un año y medio continua sin cumplirlo y sin dar garantías de cumplimiento", ha lamentado.

A ERC no le ha valido que el viernes por la mañana el president Illa expresara su "compromiso total" con el IRPF, en un claro gesto a los republicanos. "Agradecemos el gesto, pero en su declaración no sabemos ver mucho más de lo que ya estaba firmado", ha dicho Junqueras. Para el líder republicano lo que tendría que hacer el president es "poner encima de la mesa toda su capacidad de influencia" para que el Gobierno cumpla con "los compromisos" pendientes.

Suplementos de crédito

¿Y ahora qué? Para dar solidez a su portazo, Junqueras ha tendido la mano al Govern para negociar ampliaciones de crédito con el objetivo de que la Generalitat pueda contar este año con recursos extras pese a no poder aprobar unos nuevos presupuestos. Es el mismo esquema que el año pasado, en el que el ejecutivo catalán tampoco pudo aprobar unas cuentas. Durante todo 2025, Illa fue pactando estas ampliaciones con ERC y los Comuns. Un dinero que se fue invirtiendo en educación, vivienda y sanidad, por citar solo algunos ámbitos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, este sábado dirigiéndose a los dirigentes y cuadros del partido. / Alejandro García / Efe

Pese a ofrecerse a pactar las ampliaciones, Junqueras ha dado muestras de no haber renunciado del todo a que Cataluña tenga presupuestos este 2026. En este sentido, ha lanzado algunas señales a las que Illa podría agarrarse. Por ejemplo, ha reivindicado que ERC mantiene una relación fluida con los socialistas que ya ha dado frutos como la quita del FLA; la nueva financiación; el traspaso de Rodalies o el aumento de la plantilla de jueces en Cataluña. La señal, pues, es clara: puede volver a pasar con los presupuestos siempre que se cumpla la condición del IRPF. "ERC no se levanta nunca de la mesa", ha concluido.

El consorcio de inversiones

Cuando a principios de año Junqueras pactó con Sánchez la nueva financiación de Cataluña, el camino hacia los presupuestos catalanes parecía despejado del todo. Sin embargo, ERC pidió dos garantías más antes de sentarse a hablar de las cuentas: aparte del IRPF, también exigió poner en marcha un consorcio paritario Estado-Generalitat para mejorar las inversiones estatales en infraestructuras de Cataluña. En el tema del consorcio, socialistas y republicanos sí que han cerrado un acuerdo y la idea es que ERC registre una ley en el Congreso para que obtenga luz verde y pueda ponerse a trabajar.

Sánchez y Junqueras en su encuentro del 8 de enero en la Moncloa. / JOSÉ LUIS ROCA

En su discurso ante el consejo nacional, Junqueras ha pedido a Sánchez e Illa que el conflicto por los presupuestos no impida que esta ley prospere en la Cámara Baja. Su temor es que, sin cuentas, ni el PSC ni el PSOE tengan ahora incentivos para dar un último empujón al tema. "Estamos en disposición de cerrar el consorcio y no quisiéramos pensar que el partido socialista lo dejará perder", ha expuesto. Será una cuestión a seguir muy de cerca en los próximos días.

El Govern mantiene la esperanza

La primera reacción del Govern ha sido contenida para que los republicanos no acaben de descartarse del todo para las cuentas. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha pedido a ERC que reconsidere su posición. "Necesitamos presupuestos cuanto antes mejor, el país no puede esperar", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. El ejecutivo catalán, por su parte, ha asegurado hará todo lo que esté en su mano para convencerles: "Nos dejaremos la piel". También la portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha dicho que "sudarán la camiseta" para conseguir el IRPF.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, este sábado en la potabilizadora del Besòs. / Jordi Pujolar / ACN

Pese al contratiempo que supone para el Govern el frenazo de ERC, por ahora desde la Generalitat aún ven el vaso medio lleno. Dalmau ha recordado que la negociación sobre la nueva financiación también tuvo momentos duros y complicados y, finalmente, se acabó llegando a un acuerdo en el mes de enero pasado. Así, ha confiado en que la carpeta del IRPF y de los presupuestos también acabará teniendo un final feliz. "Trabajo, trabajo, trabajo, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y un poco de discreción", se ha recetado. El horizonte de las cuentas se complica, pero aún queda partido.