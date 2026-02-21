Quién es quién a la izquierda del PSOE: las marcas que buscan (o no) la unidad

Las izquierdas más allá del PSOE dan el pistoletazo de salida para las próximas generales y este sábado lanzan su próxima coalición. IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, las formaciones con presencia en el Gobierno, celebran este sábado a las 11.30 horas en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) la puesta de largo de su futura alianza, en un acto que de facto supondrá también el fin de Sumar tal y como hoy lo conocemos. Una cita que se produce, coincidente en el tiempo, con la arenga a un entendimiento entre partidos de izquierdas impulsada hace unos días por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el parlamentario de Más Madrid, Emilio Delgado.

El nuevo conglomerado de partidos, aún sin nombre definido, pretende incorporar a más fuerzas en los próximos meses y pretende inaugurar nuevas lógicas de entendimiento. Así, tendrá un órgano conjunto para que todas las formaciones tengan peso en la toma de decisiones, lejos de la primera etapa de legislatura, donde la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, marcaba el rumbo de la coalición. Algo que ha sido un motivo de queja constante entre el resto de aliados.

La particularidad de esta alianza es que no es meramente una coalición electoral, de carácter coyuntural, sino que es una organización estable entre distintas siglas que aspiran a funcionar de facto como un solo partido, al estilo de Compromís o EH Bildu, dos organizaciones formadas a su vez por otras. Todas coinciden en mantener la alianza para las generales, y algunas piden ir más allá y exportarla también a municipales y autonómicas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno dejará así de tener un peso preponderante en la coalición, y su partido pasará a ser un actor más. El germen de la futura coalición lleva preparándose desde verano, tal como avanzó EL PERIÓDICO en noviembre, y desde entonces Movimiento Sumar ha ido perdiendo peso en favor de las demás fuerzas.

Otra de las incógnitas por resolver es quién liderará esa coalición. Yolanda Díaz no ha desvelado sus planes sobre revalidarse como candidata. De momento, prefiere alejarse de los partidos y anunció que no estará en el acto de este sábado. Quien sí estará precisamente es una de las figuras que estos días emerge como posible alternativa, el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

No es el único exdirigente que asistirá, puesto que también se espera que acuda el exministro de Consumo y exlíder de IU, Alberto Garzón, y el que fuera secretario de Estado de Derechos Sociales en la anterior legislatura, Nacho Álvarez, que en 2023 abandonó sus cargos en Podemos tras el rechazo de los morados a integrarse en Sumar. A la cita asistirán todos los ministros de Sumar, a excepción de Díaz, y acudirán como invitados representantes de otras fuerzas políticas. Entre ellas también habrá ausencias destacadas como Podemos, que ya ha emprendido su hoja de ruta en solitario.

Izquierda Unida Izquierda Unida es el principal partido nacional de la nueva coalición y este sábado estará representado en el acto con una amplia delegación, con una importante exhibición de cuadros, entre ellos la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y el exministro Garzón. En el acto participará como interviniente el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que estará acompañado por varios de sus diputados; el portavoz Enrique Santiago, los diputados Engracia Rivera y Nahuel González; además de numerosos miembros de la dirección federal como Amanda Meyer, Clara Alonso, Fran Pérez, Marga Ferré, José Antonio García Rubio. Habrá también una nutrida representación de dirigentes territoriales como Marta Abengoechea (Aragón), Carolina Cordero (Madrid), Rosa Pérez (País Valencià), Eduardo Navarro (Catalunya), Pedro Mellado (Castilla-La Mancha); también Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid y portavoz del Grupo Municipalista en la FEMP; Henar Moreno (La Rioja), José Luis Álvarez-Castellanos (Región de Murcia) y los diputados autonómicos Beatriz González y Juan Ponte, viceconsejera de Derechos Ciudadanos y director general de Agenda 2030 del Gobierno de Asturias.

Más Madrid Más Madrid será otro de los principales protagonistas de la cita, y su ministra, la titular de Sanidad Mónica García, será una de las intervinientes en el lanzamiento de la nueva coalición. El partido madrileño llevará una de las delegaciones más numerosas a la cita, con la asistencia de la inmensa mayoría de diputados de la Asamblea de Madrid, desde la portavoz Manuela Bergerot hasta el dirigente Emilio Delgado, crítico con la dirección y que este miércoles protagonizó un acto con Gabriel Rufián. También estarán algunas de sus caras más visibles a nivel municipal, como su portavoz Rita Maestre o el concejal EduardoFernández Rubiño.

Comuns Los Comuns, partido catalán de la nueva coalición, también estarán ampliamente representados este sábado. Su ministro, el titular de Cultura Ernest Urtasun, ejercerá como representante de la formación en la presentación de la alianza, pero también estarán otras figuras destacadas del espacio como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien algunos ven como una alternativa al liderazgo de Yolanda Díaz. Además, se espera la presencia de cargos del partido como las coordinadora, Candela López y Gemma Tarafa; también estarán todos los diputados de los Comuns en el Congreso, entre ellos la portavoz parlamentaria, Aina Vidal, así como el recién elegido candidato de los Comuns a la Alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. Además, también irá la líder del grupo parlamentario en el Parlament, Jéssica Albiach, y el eurodiputado Jaume Asens.

Movimiento Sumar Movimiento Sumar será el cuarto partido de la nueva coalición, y durante el acto estará representado por su coordinadora, Lara Hernández, que intervendrá este sábado en el lanzamiento de la alianza. La principal ausencia es la de Yolanda Díaz, fundadora de esta formación, que se aparta de lógicas orgánicas. Está previsto que acudan los miembros de la ejecutiva y la inmensa mayoría de sus diputados en el Congreso, entre ellos su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero. También estará su eurodiputada, Estrella Galán.

Podemos Una de las ausencias más sonoras en la izquierda es la de Podemos. El partido lleva meses rechazando cualquier posibilidad de compartir espacios electorales con Sumar. Después de iniciar su hoja de ruta en solitario, el partido de Ione Belarra ha rechazado de pleno esta alianza, al igual que rechazó también el plan propuesto por Rufián para maximizar votos. No habrá representantes de Podemos en el acto de este sábado. Pablo Iglesias lo dejó claro hace unos días, nada de participar "en una jaula de grillos". El partido apuesta por su marca y sus candidatos para las próximas citas electorales, con Irene Montero como cabeza de lista en las próximas generales. Y aunque Podemos no estará, sí habrá excargos destacados del partido, como es el caso del exsecretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien fuera mano derecha de Belarra durante su etapa en el ministerio. También el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que perteneció a la cúpula de Sumar, hoy acudirá a la cita, aunque sin adscripción a ningún partido.

ERC ERC tendrá una representación oficial en el acto de relanzamiento de la izquierda. El partido republicano, que no apoyó el acto del miércoles de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, sí estará en el Círculo de Bellas Artes este sábado. En concreto, enviará a dos dirigentes del partido, el responsable de organización, Oriol López, y la concejal Laura Pelay. No estará así Rufián, que alegó problemas de agenda.

EH Bildu EH Bildu es uno de los partidos que sintonizan con la unión de fuerzas en la izquierda, aunque ellos han rechazado hacerlo a nivel nacional, abriéndose únicamente a una coalición vasca con el PNV, que lo rechaza. Como gesto de simpatía, habrá dos representantes de los abertzales este sábado, Oriana Etxebarrieta, responsable del área de relaciones políticas y parlamentarias, y Floren Aoiz, exdiputado navarro próximo a Arnaldo Otegi.

Bloque Nacionalista Galego (BNG) El Bloque Nacionalista Galego ha rechazado siempre el modelo de alianzas que propone la nueva coalición, con una serie de partidos que se alían a nivel nacional. Los nacionalistas gallegos no estarán, por tanto, en el acto de relanzamiento de Sumar.

Compromís Compromís mantiene cierta división sobre la nueva alianza de izquierdas, después de su propia fractura sobre la permanencia o no en el grupo parlamentario de Sumar después de la diputada Águeda Micó se fuera al Grupo Mixto y de que el segundo diputado, Alberto Ibáñez, permaneciera en el grupo de Yolanda Díaz. La formación valencianista se presentó a las últimas generales con Sumar pero declinó estar en el Gobierno y se mantuvo en la oposición. Este sábado sólo un ala de Compromís tendrá presencia en el acto, y será Ibáñez, representante de la corriente más afín a las alianzas nacionales.

Chunta Aragonesista Chunta Aragonesista concurrió a las últimas generales con Sumar y logró un diputado; sin embargo, se ha mantenido en la oposición y ha sido una de las voces más críticas hacia el Gobierno dentro del grupo parlamentario de Yolanda Díaz. Este sábado no enviará representación alguna al relanzamiento de esta alianza, después de enfrentarse en las urnas de Aragón a la coalición IU-Sumar.

Més per Mallorca Tampoco Més per Mallorca estará en el acto de las izquierdas. Aunque concurrió con Sumar en las últimas generales y tiene un diputado en su grupo parlamentario, lo cierto es que la estrategia de la coalición ha generado dudas en el partido balear, que llegó a debatir su ruptura y salto al Grupo Mixto. En las últimas europeas, este partido -afín a las tesis soberanistas- fue en coalición con ERC y EH Bildu.