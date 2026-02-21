Comunidad Valenciana
El alcalde de Manises, Javier Mansilla, hospitalizado por un infarto cardíaco
El socialista, de 45 años, acudió él mismo al hospital este viernes tras sentirse indispuesto y su evolución "es favorable dentro de la gravedad del cuadro"
Cèsar Garcia Aleixandre
El alcalde de Manises, Javier Mansilla, permanece hospitalizado desde este pasado viernes, tras sufrir un infarto cardíaco, según fuentes cercanas. A través de un comunicado, el Ayuntamiento ha informado que la evolución "es favorable dentro de la gravedad del cuadro y que continuará bajo observación médica durante las próximas horas".
En esa misma información, apuntan que las funciones ejecutivas serán asumidas conforme a la normativa vigente por el Primer Teniente de Alcalde, Jesús Borràs, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento de los servicios municipales.
Agenda pública
El primer edil mantuvo este viernes su agenda pública, que incluía la celebración del primer Día de la Policía Local de la historia del municipio. El acto estuvo presidido por el propio alcalde de Manises, Javier Mansilla, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, así como por mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, miembros de la Corporación Municipal y representantes de Protección Civil.
Al parecer, tras el acto, empezó a sentir una indisposición y fue él mismo quien acudió al Hospital, donde según apuntan fuentes cercanas, detectaron que estaba sufriendo un infarto cardíaco. De momento, permanece ingresado estable en la Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de su evolución.
Javier Mansilla, de 45 años de edad, casado y padre de un niño, accedió a la alcaldía bajo las siglas del PSPV estas pasadas elecciones, al frente de un tripartito con Compromís y Podemos. Precisamente este es su último año con la vara de mando, ya que el líder de Compromís, Jesús Borrás, tomará el relevo durante el último año de mandato, cumpliendo así con el pacto.
A falta de confirmación oficial, todo hace indicar que mientras Mansilla esté hospitalizado, asumirá sus funciones Borrás, como primer teniente alcalde.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval