Gobierno

Sánchez se compromete a fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación a los gitanos

"Estamos del lado de convivencia, de la libertad y del amor", afirma el presidente del Gobierno

Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el acto de homenaje al pueblo gitano.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el acto de homenaje al pueblo gitano. / EP

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su compromiso y el del Ejecutivo para caminar hacia la igualdad real del pueblo gitano en España y luchar contra la discriminación que sufren especialmente en las redes sociales.

En un acto con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España celebrado en la Moncloa, Sánchez ha puesto en valor la aportación de este pueblo a la cultura y la historia del país, y aunque ha apuntado que se han logrado muchos avances para conseguir la igualdad real, ha reconocido que aún queda mucho camino por recorrer. Así, ha señalado los "siglos de discriminación y antigitanismo" que "no se borran en unas décadas" ya que, "persisten desigualdades", en vivienda, empleo o educación, que afectan con más fuerza a las mujeres, y "estereotipos que hieren y limitan oportunidades".

Una discriminación que, según ha subrayado, se da hoy especialmente en las redes sociales, en las que "arrecian discursos de odio" frente a los que, ha dicho, él estará enfrente. "Estamos del lado de convivencia, de la libertad y del amor", ha añadido Sánchez, quien ha insistido en que el Ejecutivo combatirá la discriminación "con toda la fuerza" del Estado de derecho para que nadie vuelva a sufrir "persecución".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el exeurodiputado, Juan de Dios Ramírez Heredia (d), durante el acto de homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España, en el Complejo de la Moncloa, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España). El acto, titulado ‘GELEM, GELEM’, ha reunido a personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural. 21 FEBRERO 2026 Matias Chiofalo / Europa Press 21/02/2026. Pedro Sánchez;Juan de Dios Ramírez Heredia;Matias Chiofalo;

Pedro Sánchez saluda al exeurodiputado Juan de Dios Ramírez Heredia durante el acto de homenaje al pueblo gitano. / EP

Sánchez ha subrayado que el pueblo es "parte intrínseca" de la historia de España, del "presente y del futuro" del país, así como de su identidad, su cultura, su forma de sentir, hablar o crear. "España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano", ha aseverado el presidente.

Convivencia y coexistencia

El jefe del Ejecutivo ha considerado que a pesar de los siglos de discriminación que ha sufrido este pueblo, ha resistido y ha demostrado convivencia y coexistencia. También ha recordado que la lengua de los gitanos, el romaní, estuvo prohibida en España durante mucho tiempo y ha defendido la necesidad de protegerla.

El acto, bajo el título 'Gelem, Gelem' (en honor al himno internacional del pueblo gitano) ha reunido a personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.

MADRID, 21/02/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), condecora al guitarrista Emilio Fernández de los Santos &quot;Caracafé&quot;, durante el acto de homenaje al pueblo gitano, celebrado este sábado en La Moncloa, para celebrar su aportación a la sociedad y cultura españolas, con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. EFE/ J.J. Guillen

Pedro Sánchez condecora al guitarrista Emilio Fernández de los Santos, 'Caracafé'. / J.J.Guillen / EFE

Durante el homenaje, conducido por la poeta almeriense Noelia Cortés y que ha contado con actuaciones de varios artistas flamencos como Lela Soto, María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao, Sánchez ha impuesto la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela y Lolita Flores, y la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, Emilio Fernández de los Santos “Caracafé” y Teresa Peña.

Seis siglos después de su llegada a la península ibérica, el pueblo gitano pide algo "sencillo", ha dicho Sánchez. "Respeto, igualdad y reconocimiento y el Gobierno de España y yo mismo nos comprometemos para que sea una realidad", ha añadido.

