La nueva alianza de izquierdas enmienda a Sumar con guiños a Podemos: "Estamos aquí para no repetir los errores"

La izquierda más allá del PSOE exhibe su alianza para las próximas generales. Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno celebran este sábado su puesta de largo para sellar su compromiso electoral, en un acto en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) con la ausencia destacada de Yolanda Díaz, que ha optado por alejarse de las organizaciones políticas y preservar su perfil institucional de vicepresidenta segunda de Gobierno.

La cita supone enterrar la marca de Sumar tal como la conocemos hasta ahora, dando por amortizado el proyecto aglutinador con el que nació para las elecciones de 2023. Una idea que ha quedado clara en varias de las intervenciones, con numerosas referencias a los "errores" cometidos y varios guiños a Podemos, que ha emprendido su hoja en solitario, y a quien tendieron la mano.

Sí han acudido los otros cuatro ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE: Sira Rego (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (Comuns) y Pablo Bustinduy, de carácter independiente. García y Urtasun serán los encargados de presentar en la presentación junto a la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y el de IU, Antonio Maíllo.

"Pelearnos entre primos"

La presentación del acto, bajo el lema Un paso al frente, estuvo a cargo de la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, que sentó las bases de la nueva alianza. "Estamos aquí para no repetir los errores del pasado", comenzó. "La unidad aritmética no es garantía de nada", señaló, antes de lanzar una advertencia: "Mi 20 + tu 5% no tiene por qué sumar 25, pero pelearnos entre primos tampoco sirve para nada". "En 2023 hicimos deprisa y corriendohicimos una coalición de prisa y corriendo", defendió Maestre, advirtiendo de que hubo "muchos aciertos y algunos errores".

Además, señaló que "esto es el inicio" y que "somos unos cuantos pero faltan muchos más". En este punto, avanzó que ahora "nadie va a equivocarse cerrando las puertas o tapándose los oídos", ni caerá en la "autocomplacencia". Recordó también que "es una alianza donde se mantiene las autonomías de todas las organizaciones" y donde se respetan las formaciones territoriales.

Rechaza las "inercias anteriores"

"Este proyecto debe aprender de nuestros errores para nunca más volverlos a repetir", defendió Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, en su intervención. "Debemos hacer balance para que nos vacune de no escucharnos, de no encerrarnos en nosotras mismas, de valorar el consenso frente al disenso", continuó, en la primera intervención del acto.

"La gente se cansó, no nos quieren ensimismados con las inercias anteriores", apuntó la dirigente de Sumar, que quiso dejar claro que "las puertas están abiertas a todos los partidos políticos y movimientos sociales", en línea con lo expresado por Ada Colau a su llegada a la cita, en un mensaje dirigido a Podemos, que hasta ahora ha rechazado participar en coaliciones con Sumar.

La dirigente de Movimiento Sumar hizo una alusión clara del partido morado, con un mensaje de inclusión: "Construyamos una izquierda más abierta a otros que hoy no están aquí pero que nos han acompañado", dijo, en referencia a las fuerzas que no asistieron, entre ellas partidos integrados en el grupo parlamentario como Chunta o Més, pero también Podemos. "Que nos acompañen", pidió.

Urtasun: "Aquí no sobra nadie"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habló en representación de los Comuns para lanzar un nuevo guiño al resto de fuerzas, y con una referencia directa al ciclo iniciado por Gabriel Rufián para aunar a la izquierda.

"Gracias a quienes han abierto el debate sobre el futuro de la izquierda, también a Gabriel", señaló. "Aquí no sobra nadie porque no vamos a cerrarle la puerta a nadie. Porque somos plurales, nos enorgullece nuestra pluralidad".

"El sentido común está en la unidad"

El coordinador de IU y candidato a las próximas andaluzas, Antonio Maíllo, decretó "solemnemente el fin de la melancolía", y pidió "altura del momento histórico", mostrándose convencido de que habrá "más incorporaciones que estoy seguro de que van a producirse", en una nueva referencia velada a Podemos, que terminó convirtiéndose en el elefante en la habitación. "Tenemos claro quiénes son los que forman parte del bloque democrático y quién forma parte del bloque reaccionario y no nos vamos a equivocar", defendió.

El líder de IU admitió ser optimista, porque "esta semana el nuevo sentido común está en la unidad", dijo, después del debate abierto en la izquierda iniciado con Rufián y con el acto de la nueva coalición. Así, señaló que "el nuevo sentido común está en cómo buscar el mecanismo más eficaz para hacer frente a la reacción y convertir la mayoría social en una mayoría electoral y para eso tendremos que organizarnos bien". Maíllo defendió abiertamente el objetivo de "ampliar las alianzas" y tejer "complicidades emocionales". "Tenemos que unirnos, tenemos que mezclarnos".

"Las puertas están abiertas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, habló en nombre de Más Madrid para pedir optimismo: "No somos una taza de Mr Wonderful pero tampoco nos vamos a resignar", advirtió la líder del país madrileño, que también llamó a ampiar alianzas. "Esta es la casa común de la izqueirda, las puertas están abiertas", defendió. "Estamos todas las fuerzas progresistas y todas las fuerzas hermanas que quieran", continuó, antes de reclamar "la fuerza militante" más allá de los partidos. "No son solo los partidos", reivindicó.

La dirigente sacó pecho de la gestión y la acción de Gobierno y tuvo palabras para algunos de los referentes del espacio político, mencionando expresamente a las mujeres con las que hace cuatro años lanzó Sumar, que entonces prometía aunar a la izquierda antes del divorcio con Podemos, Ada Colau, Mónica Oltra y Yolanda Díaz, a quien se refirió con ciertos tintes de despedida: "Gracias por estar siempre del lado de la gente trabajadora y de las familias".