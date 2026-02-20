Felipe VI insta ante Rebelo de Sousa a reforzar el pilar europeo en la OTAN

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha realizado este viernes su 14ª y última visita oficial a España, ya que dejará el cargo en los próximos días. Felipe VI ha recibido al político luso con honores militares aunque no se trataba de un viaje de Estado, una muestra de la cercanía personal y de la calidez con la que el Rey ha querido despedirse del que considera su amigo. Durante la interpretación de los himnos nacionales, la Batería Real ha lanzado una salva de 21 cañonazos.

El encuentro ha incluido una reunión de trabajo y también un almuerzo en honor a Rebelo de Sousa en el que el Monarca ha afirmado que "Europa vive un momento existencial" ante el que considera que los países miembros deben "aprender a conciliar un refuerzo" de la "autonomía estratégica con la preservación de la Europa del bienestar, de la cohesión social, de los servicios básicos, de la cultura". "Debemos, al mismo tiempo, ser capaces de fortalecer el pilar europeo en el marco de la Alianza Atlántica, que sigue siendo una referencia geopolítica insustituible. Porque la importancia del vínculo transatlántico –pocos países entienden esto mejor que Portugal– trasciende cualquier coyuntura y se apoya en ideas tan básicas como irrenunciables: la democracia, el estado de derecho, y las libertades individuales", ha añadido. Felipe VI no ha olvidado las últimas afrentas del Administración de Donald Trump a la Unión Europea, una idea implícita en la reflexión que ha hecho a continuación: "Protegerlo pasa por la lealtad y el respeto debido entre aliados y una comprensión compartida –pese a las discrepancias– de los desafíos de nuestro mundo".

Felipe VI ha acabado la intervención con varios párrafos en portugués en los que ha agradecido a su amigo que haya desarrollado su trabajo con "energía, inteligencia, sabiduría y corazón". Le deseamos, presidente Rebelo de Sousa, profesor Marcelo, un futuro feliz, con salud y serenidad, contando con el merecido reconocimiento y gratitud del pueblo portugués", ha dicho. El Rey ha anunciado que en unos días viajará a Lisboa para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, el socialista António Jose Seguro. Este político ganó las elecciones presidenciales del pasado 8 de febrero tras unos comicios en los que los principales partidos se unieron para frenar al candidato de la ultraderecha.

Viaje aplazado dos veces

El viaje de Rebelo de Sousa, aplazado en dos ocasiones por motivos de salud y por el temporal que azotó hace unos días la península, ha adquidido un valor simbólico añadido: el de despedida formal entre dos mandatarios que han cultivado una relación constante y visible. Desde 2016, cuando asumió la presidencia, Rebelo de Sousa ha convertido España en un destino recurrente, tanto en visitas oficiales como en desplazamientos de trabajo. A lo largo de estos años ha coincidido con el Monarca español en cumbres iberoamericanas, foros empresariales y encuentros europeos que han consolidado un eje ibérico estable en el contexto comunitario. El Foro COTEC Europa, cuya sede rota entre Madrid, Lisboa y Roma, ha sido uno de los escenarios habituales de esa interlocución.

Noticias relacionadas

La relación bilateral se ha sostenido, además, sobre una agenda fluida de viajes recíprocos. Felipe VI ha cruzado la frontera en más de una veintena de ocasiones desde su etapa como Príncipe de Asturias, y los Reyes han realizado tres desplazamientos conjuntos a Portugal durante el actual reinado. Incluso la siguiente generación ha comenzado a tejer sus propios vínculos: la Princesa de Asturias eligió Portugal para su primer viaje oficial en solitario y la infanta Sofía cursa allí este año sus estudios.