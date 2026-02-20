El DAO se persona en la causa abierta por violación y prepara su defensa de cara al interrogatorio

Los abogados Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco, cuyo despacho ha representado a personajes públicos como el luchador Ilia Topuria y ha ejercido la acusación en causas de relevancia política como el caso Tsunami, llevarán la defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González frente a la querella por agresión sexual presentada por una agente del cuerpo.

Los letrados ya se han personado en el procedimiento abierto por el juez David Maman, lo que ha permitido al ex mando policial acceder al texto de la querella, que hasta dicho momento solo conocía por la prensa, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. El equipo contratado por González ha representado en varias ocasiones a Policías y tiene también experiencia en delitos de ámbito sexual, pues otro de sus casos más recientes es el del sacerdote del colegio Highlands La Moraleja, en el que representan a una de las menores agredidas.

El policía jubilado ya prepara su defensa de cara al interrogatorio al que será sometido el próximo 17 de marzo por el titular de la plaza número 8 de los juzgados de Violencia sobre la mujer de Madrid. El trabajo de la defensa se centrará, previsiblemente, en contrarrestar con material propio las grabaciones, mensajes e información sobre llamadas telefónicas que según la querella acredita la agresión a la agente.

El letrado Jorge Piedrafita. / EUROPA PRESS

Tal y como informó este diario, el abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, ya incluyó entre su petición al juez de diligencias a practicar, una "prueba pericial informática en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios" que reclama aportar al juzgado una vez su representada se ha ratificado en la querella contra su superior. Concretamente, pide al juez "el nombramiento o comisión de agentes de la Guardia Civil con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

Defensa

Además de responder a las acusaciones sobre la agresión sexual que según la querella tuvo lugar en el domicilio oficial del ex alto mando, la defensa debe encontrar prueba de descargo para el resto de imputaciones, que son por coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Todos ellos responden a las acusaciones que se vierten contra González por la utilización de recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener "contacto y control sobre la víctima".

Las conductas imputadas al ex DAO se incardinan, según la querella, en una situación de "subordinación institucional" de la denunciante frente al DAO "fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima".

La acusación ya sobre la mesa del juez añade que la denunciante manifestó su "voluntad inequívoca" de finalizar la relación que ambos mantenían, pero le fue imposible por varias razones, entre ellas la "presión psicológica" ejercida por el alto mando policial "mediante la invocación reiterada de su autoridad jerárquica" y el " temor fundado a represalias profesionales derivadas de su posición de poder".

Sin denuncia policial

Hasta que fue hecha pública por los medios de comunicación, la querella de esta inspectora contra su superior se llevó "con extrema cautela y sigilo para que esto se tramitara fuera de los cauces policiales, directamente por vía judicial". El objetivo, según su abogado, es que llegara a los juzgados de violencia "con máxima fortaleza y sin ninguna interferencia" ni capacidad "represión y represalias" contra la denunciante.

Piedrafita también ha asegurado en entrevistas con varias cadenas televisivas que tras conocerse la querella por esta agresión sexual se han puesto en contacto con su despacho otras mujeres que "apuntan a otros altos miembros de la cúpula policial".