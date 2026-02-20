El chófer también desmiente a Carlos Mazón y confirma que hasta después de las 19 horas no lo movilizaron para llevarlo al Cecopi

El chófer de Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024 también desmiente la versión del expresidente de la Generalitat de que estuvo trabajando "desde las 18 horas" en el Palau de la Generalitat Valenciana. Y acaba de confirmar que hasta "después de las 19 horas" no lo movilizaron para llevar a Mazón a l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que debatía el envío de los dos Es Alert. Unas alertas enviadas a las 20.11 y 20.57 horas que la jueza de la dana considera "tardías y erróneas".

El chófer ha explicado que estuvo al servicio de Mazón durante todo el día. Por la mañana lo condujo a un acto y de vuelta al Palau. Donde esperó hasta que fue movilizado "a partir de las 19 horas" para llevar al entonces presidente de la Generalitat a l'Eliana. El chófer ha confimado que Carlos Mazón no estuvo en toda la tarde en el Palau de la Generalitat.

El chófer y el jefe de sus escoltas declaran hoy ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que acordó la citación a petición del abogado de una acusación particular de Algemesí, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

Personal asignado de 15 a 21 horas el 29-O

Se trata del personal asignado al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas y que la magistrada de la dana consideró necesario citarlos para conocer si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Citación basada en los argumentos de la Audiencia de València

Una citación que la magistrada de la dana acordó, a pesar que supone aproximarse a Mazón, aún aforado porque mantiene su condición de diputado, porque la instructora consideró que eran extrapolables a estos testigos los argumentos del auto de la Audiencia Provincial que ordenó la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido indagar sobre Carlos Mazón, aunque de forma tangencial.

Saber si oyeron alguna conversación

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

Cruce de llamadas con Pradas

La magistrada de la dana también razonó que "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

El chófer que condujo a Mazón a l'Eliana junto a sus asesores

La declaración del chófer de Mazón que comparece hoy puede ser clave, ya que fue el chófer oficial que condujo en un coche a Mazón y su asesor Josep Lanuza, el consultor y polítólogo pagado por el PP. De camino, recogieron a Maite Gómez, la jefa de prensa del entonces presidente de la Generalitat. En otro vehículo viajaban los tres escoltas asignado ese día a Mazón y que ya declararon el pasado 9 de febrero. Una declaración en la que desmontaron la versión de Mazón de que estuvo en el Palau de la Generalitat desde las 18 horas, ya que declararon que el 29-O Mazón no llegó al Palau hasta "las 19.45 o 19.50 horas". Y que lo hizo "sin mostrar nerviosismo o preocupación. Estaba normal".