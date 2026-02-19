Caos ferroviario
Feijóo promete que su ministro de Fomento visitará cada tres meses las obras de Rodalies si llega a la Moncloa: "Hay incidencias, pintadas y goteras"
Rodalies prepara una nueva 'app' de horarios a tiempo real
Govern y Comuns pactan asumir el traspaso de cinco líneas de Rodalies y la ejecución de obras en la red
Carlota Camps
"Hoy he constatado que Rodalies es sinónimo de incidencias, que sus trenes son sinónimo de pintadas y que las estaciones son sinónimo de goteras". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conocido este jueves de primera mano la situación de la red ferroviaria en Catalunya. En declaraciones a la prensa desde Granollers, donde ha visitado la fábrica de Pastas Gallo, ha dicho que toca revertir esta situación y ha prometido que, si llega a la Moncloa, concretará una "inversión suficiente" y que el que sea designado como ministro de Fomento visitará cada tres meses Catalunya para supervisar la ejecución de las obras. "El ministro de Fomento del próximo Gobierno tendrá que venir cada 90 días para constatar el estado de las obras y la mejora del servicio de Rodalies", ha afirmado.
El presidente de los populares ha reconocido que hay que hacer "autocrítica" sobre la desinversión en la red de los últimos años, pero ha querido poner el acento en los últimos ocho años en los que ha gobernado Pedro Sánchez. Así, ha defendido que, en épocas de crisis, "no hay dinero para todo", pero ha apuntado que esta explicación no es válida ahora, cuando España "recauda y se endeuda más que nunca y tiene acceso a fondos europeos". También se ha comprometido a mejorar el acceso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat en tren.
Con todo, Feijóo ha asegurado que Sánchez "ha fracasado" y ha dicho que hoy España está "peor" que cuando el líder socialista llegó a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Según el PP, los principales problemas son "la vivienda, la presión migratoria, la pérdida de poder adquisitivo y la seguridad".
El líder del PP también ha aprovechado su visita a Catalunya para cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la denuncia que ha recibido el número dos de la Policía por un delito de agresión sexual. Feijóo ha reiterado la petición de dimisión hecha por el partido el miércoles o que, de lo contrario, Sánchez le cese de su cargo. "Si el ministro no lo sabía, es un verdadero incompetente", ha sostenido. Preguntado también por la propuesta de unificar la izquierda que lanzó Gabriel Rufián, el popular ha afirmado que es una muestra de la "agonía" que vive este espacio político. También ha asegurado que le resulta "simpático" que un "independentista" quiera ser presidente de España.
