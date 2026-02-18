El escándalo de las viviendas de Alicante amarga el 'estreno' de Llorca en las Corts

La dana fue coprotagonista de la comparecencia de Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso para explicar el accidente ferroviario de Adamuz. Siete días después, y mucho más cerca de la zona cero de la catástrofe del 29 de octubre, en las Corts, en el que ha supuesto la primera sesión de control de Juanfran Pérez Llorca como president, la riada no ha sido el ariete con el que la izquierda ha cargado contra el máximo responsable del Consell, sino que ha sido el escándalo de las VPP en Alicante, primera gran crisis del nuevo Ejecutivo.

El caso de la promoción de Les Naus, donde han recibido viviendas cargos vinculados al PP y la alta sociedad alicantina, ha sido la piedra en el zapato que PSPV y Compromís le han puesto a Llorca en su estreno en la tribuna como jefe del Consell. Hasta Vox, socio parlamentario del PP en la cámara autonómica, le ha cuestionado por medidas al respecto señalando que el escándalo "supera el ámbito municipal" y afecta a la Generalitat. Su síndic, José María Llanos, no ha exigido dimisión alguna en el pleno, como sí han hecho el socialista José Muñoz y el valencianista Joan Baldoví, pero es un primer aviso.

De hecho, lo primero que ha tenido que escuchar Llorca desde su escaño de president, tras casi dos meses de inactividad parlamentaria, ha sido la reclamación de Muñoz de la destitución de su vicepresidenta, Susana Camarero. No es la primera vez que la piden, aunque en esta ocasión, lejos de ser por la dana y la gestión de la teleasistencia o su participación en el Cecopi el 29-O, un asunto que ha perdido el protagonismo tras 16 meses, esta vez lo ha hecho por el escándalo de las VPP de Alicante, que ha centrado las críticas de los socialistas.

El "cartel de la vivienda"

"La primera medida de la Oficina Antiokupa debe ser desalojar a los cargos del PP que están ocupando viviendas de alto standing", ha explicado el síndic socialista que ha hablado de "cartel de la vivienda" en Alicante y ha contrapuesto la situación en esta localidad con los tres días de cola en Alzira para obtener una reserva para una vivienda pública. Su ofensiva ha sumado las repreguntas de los diputados, de un minuto, a los consellers poniendo en esta cuestión toda la carne en el asador del control al gobierno autonómico.

Frente a los reproches de la bancada socialista, Llorca ha centrado toda la responsabilidad del escándalo en la "información privilegiada" que tenían "unos jetas" así como el funcionario que validó las viviendas, al que ha acusado de haber sido ascendido en su momento por Compromís. "Ustedes lo ascendieron, nosotros lo hemos apartado y llevado a la Fiscalía", ha expresado, un argumento que ha repetido después Camarero, que ha indicado que todo lo ocurrido está "en el marco del Botànic". Más variado ha sido Miguel Barrachina, portavoz del Consell, que ha indicado que las únicas viviendas públicadas dadas por los socialistas en Alicante fueron a Koldo García en Benidorm.

El primer cara a cara entre Llorca y Muñoz ha pasado sin mención a la gestión de la dana hecha por Carlos Mazón, ausente en el pleno y que hasta la fecha había protagonizado todas las sesiones. Un año y tres meses y una dimisión después el temporal ha abandonado el pleno. O casi. Porque Compromís sí que ha mencionado al expresidente del PPCV para reprochar a Llorca. "Le ha subido el sueldo a Mazón pero no ha venido a trabajar", ha comenzado el síndic valencianista.

"Negligencia"

Sin embargo, esto ha sido solo el preludio y el gancho con el que ha acabado derivando hacia la cuestión de las viviendas de Alicante. Así, Baldoví ha contrapuesto la Oficina del expresidente "con vistas al mar" en Alicante o "las viviendas de lujo para los suyos" en el Residencial Les Naus "no hay ratas ni nada infectado" como, ha indicado, sí que hay en la residencia para mayores Santa Faz, una vinculación que le ha servido para cargar contra la "negligencia del Consell" y no olvidar una reclamación que hasta la salida de Mazón era constante: "Convoque elecciones".

La situación en el pleno ha sido tan paradójica al cambiar el foco del tema protagonista (ese que el propio Mazón se quejaba que llevaban un año preguntando lo mismo) que ha acabado siendo Llorca el que ha citado la catástrofe. Lo ha hecho con el anuncio de una ayuda de 80.000 euros a los fallecidos, una indemnización que hasta ahora solo había dado el Estado y que la semana pasada le reclamaron tanto las asociaciones de víctimas como la izquierda. No obstante, el efecto del anuncio se evaporó pronto en el hemiciclo y las repreguntas y las posteriores interpelaciones devolvieron el escándalo de las VPP al centro evidenciando que esta es la primera gran crisis del Consell de Llorca.