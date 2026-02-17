El Supremo declara delito de odio llamar "negro de mierda" a un inmigrante

Si usted tiene previsto ir al fútbol y llamar "negro de mierda" o "mono" a un jugador de raza negra, sepa que de ser identificado será condenado por un delito de odio. El Tribunal Supremo lo ha declarado en una sentencia en la que confirma la condena por este delito y otro de amenazas leves a una persona que insultó en esos términos al propietario de un establecimiento, porque la máquina de tabaco se le había quedado un euro.

Cuando el propietario le señaló que para esa reclamación debía dirigirse al encargado de la máquina, el hombre le gritó "negro de mierda, te voy a matar", y cuando llegaron agentes de policía, delante de estos volvió a gritar: "Negro de mierda, os vamos a tirar del barrio, nos están estafando". También llamó a los inmigrantes "monos" y recriminó a los policías que le trataran a él así, siendo español, y a ellos no.

La Audiencia de Valencia le condenó a seis meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas del art. 510.2 a) y 5 del CP (Código Penal) y a 6 meses de multa de una cuota diaria de 6 euros y con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por 2 cuotas impagadas. Ese delito también incluye inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 3 años y medio. Por el delito de amenazas del artículo 171.7 del Código Penal la multa se le amplió a siete lo que suma un total de 1.260 euros.

Exclusión social

Tras analizar los hechos, el Tribunal Supremo declara que el ataque a la víctima se produjo por exclusión social, ya que la víctima no tenía nacionalidad española, lo que integra el delito de odio. Considera que el acusado utilizó el término “negro de mierda” con clara intención de odiar a la víctima por razón de su raza y color de piel, atacándole en su dignidad con una expresión que señala que "se utiliza con suma frecuencia, incluso en espectáculos públicos y, sobre todo, deportivos, profiriendo esta expresión no solamente en tono despectivo, sino como expresa manifestación de odio al diferente por su raza".

Añade que se integra el delito de odio en cuanto a una postulación de la exclusión social y territorial. "No cabe, así, en un Estado social, democrático y de derecho ataques a las personas por su condición de 'no españoles', como si los agentes de policía tuvieran que tratar a estos de una manera diferente a quienes tienen nacionalidad española. Esta referencia supone claramente una discriminación integrante de exclusión social. O por la raza de la víctima y el color de su piel, porque se produce un ataque por odio al diferente por el color de su piel y lo expresa en dos ocasiones", afirma la resolución.

Con expresiones como "negro de mierda" se pretende la exclusión de quien no tiene nacionalidad española, como si fueran de inferior categoría, lo que constituye delito de odio, porque se atenta a la igualdad de todos los ciudadanos en su territorio y en la nación. La sentencia añade que "no cabe odiar al que consideran algunas personas 'diferente' por razón territorial, ni los que pretenden ejecutar esas 'diferencias' poniendo el acento en su territorialidad frente al concepto nación desde el punto de vista excluyente, siendo esta 'exclusión' la que determina la comisión del concreto delito que se haya cometido en atención al tipo de conducta desplegada y su tipificación en el texto penal".

Contra la colectividad

La resolución, que remite a otra de 2019, señala que "en los delitos de odio, la discriminación no sólo afecta a la víctima concreta, sino a la colectividad que se conmociona cuando se transgrede una norma de tolerancia, a la convivencia respetuosa de las distintas opciones…", porque la intolerancia es incompatible con la convivencia.

Agrega que el "odio sobre lo que conlleva ser español, o no serlo, como si fuera diferencial, y su significación de exclusión para los autores" implica el delito de odio. "Ser español o no serlo no puede ser objeto de ataques por terceros con un componente de exclusión social", porque ello supone un "delito de odio por discriminación por raza y nacionalidad diferente a la que el recurrente considera 'protegible' que es la suya y sin serlo la del que considera diferente, y, por ello, discrimina". "Este tipo de ataques son guiados con el ánimo de animadversión al diferente en color o nacionalidad", señala.

Agrega que el objetivo de protección del tipo penal del odio del artículo 510 del Código Penal tiene su base en los ataques a la igualdad y, en consecuencia, en la creación de la desigualdad que se origina con el odio al diferente por cualquiera de las razones o de la pertenencia a los grupos reflejados en el tipo penal. También atacan la dignidad humana de quien tiene el concepto de "vulnerable".

"La intolerancia y la exclusión del diferente, al dibujar un mapa social donde ni siquiera se admita el pensamiento disidente, nos coloca, cuando se activan los mecanismos del artículo 510.2 de lesión de la dignidad, humillación, menosprecio y descrédito de las víctimas, en la perspectiva de la imposición ideológica por el terror", lo que afecta "profundamente la convivencia y, con ella, el orden constitucional y democrático".

Redes sociales

La sentencia todavía añade que "los delitos de odio son una forma grave de discriminación y violencia verbal o escrita y estos delitos se pueden llevar a cabo tanto de un modo directo, mediante la interacción personal, como en el entorno de la ciberdelincuencia donde el odio por redes sociales tiene una manifestación muy extendida, pero que también se profiere por acción directa verbal del que odia al que es odiado, en muchas ocasiones por ser diferente".

"El odio no se manifiesta en privado, por regla general, sino que se hace público para ahondar más en la herida de la víctima para que no solo él o ella sino la sociedad entera conozca que esa persona debe ser odiada por ser diferente. Por ello, existe una amplia manifestación de delitos de odio en espectáculos públicos, sobre todo en campos deportivos donde se exponen con gravedad frases dirigidas a víctimas por su raza diferente, circunstancia que no debe ser 'devaluada' en su gravedad al integrar un delito de odio".

Por eso Internet y las redes sociales se han convertido en los medios tecnológicos más empleados para la comisión de este tipo de actos delictivos, y odiar en internet al diferente no es libertad de expresión, sino odio al diferente.