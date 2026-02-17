La cúpula del PSOE y Felipe González respaldan a Borja Cabezón, cuestionado por supuesta ingeniería fiscal para defraudar a Hacienda

La cúpula del PSOE y también el expresidente Felipe González han dado este martes su apoyo al secretario adjunto de Organización y de Acción Electoral socialista, Borja Cabezón, al que informaciones periodísticas apuntan como presunto urdidor de una trama para evadir impuestos.

González, muy crítico con la dirección socialista, ha asegurado a la llegada al Congreso al acto de homenaje a la Constitución que Cabezón es su "amigo desde que tenía 17 años" y que él nunca deja "tirado a nadie que es mi amigo". En cuanto a los hechos que se atribuyen al ex secretario general del PSOE en Majadahonda, González ha apelado a que "eso lo tiene que explicar Borja que tiene bastante capacidad para explicarlo".

El que fue jefe del Gobierno de España entre 1982 y 1996 se ha referido a Cabezón sin que le preguntaran los periodistas. Y ha querido dejar claro que "como están diciendo que si es o que si no es amigo de Sánchez, sino mío... Desde que tenían 17 años él y Gonzalo Miró, desde que murió la madre de Gonzalo [Pilar Miró]. Por tanto, son mis amigos desde siempre, eran chavales de 17 años".

En conversación informal con periodistas y ya tras el acto, González ha añadido de Cabezón que ha hecho "muchas cosas brillantes en política y muchas tonterías cuando [el PSOE] llegó al Gobierno". También se ha referido el exlíder socialista a la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha cargado en una entrevista en El País contra el presidente de Castilla-La Mancha por "comprar el marco del PP". "Está bien enseñada, pero mal aprendida", ha asegurado González.

Desde el Gobierno y el partido, la vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido también al dirigente socialista y ha resaltado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Cabezón "ni está investigado", "ni tiene ningún tipo de imputación", ni "ninguna cuenta pendiente con la justicia".

Como publicó El Confidencial, Cabezón estaría relacionado con una supuesta estructura societaria administrada por testaferros en el extranjero para eludir impuestos.

Montero ha asegurado que estos hechos se remontan a "hace más de 10 años", cuando el secretario de Acción Electoral trabajó con empresas que se dedicaban al asesoramiento fiscal y financiero. Así lo aseguró él también en una nota que hizo pública en la noche del lunes.