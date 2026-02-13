La última provocación de Vox sobre el trasvase: graba un vídeo en Zaragoza para insistir en que "sobra agua" y llama a Azcón "el Puigdemont del agua"

"Estamos a las orillas del Ebro y toda esta agua acaba en el mar sin que ni siquiera los propios aragoneses puedan utilizarla por falta de infraestructuras hidráulicas, las que lleva reclamando Vox desde su existencia. Queremos interconectar las cuencas y queremos llevar el agua de donde sobra (lo dice señalando el Ebro en Zaragoza) a donde hace falta como en la Región de Murcia". Así comienza su alocución José Ángel Antelo, el líder del partido de extrema derecha en la comunidad murciana, que se ha desplazado a Zaragoza para grabarse a sí mismo en un mensaje en redes que insiste en el trasvase y en la idea de que en Aragón sobra el agua.

No ha echado mano del líder aragonés de Vox, Alejandro Nolasco, en un séquito que le acompaña en el vídeo que el partido de ultraderecha ha difundido en redes sociales, y en el que aprovecha para arremeter contra el presidente en funciones de la comunidad y líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, al que llega a acusar de mentir y le exige rectificar "públicamente".

"Nos encontramos con políticos absolutamente egoístas, como el señor Azcón, conocido como el Puigdemont del agua, que dice que toda esta agua tiene que irse al mar sin que ningún otro español la pueda utilizar, que ni una gota del Ebro va a ir fuera de Aragón". "Esto es una auténtica barbaridad", remarca, no para referirse al hecho de insultar al presidente aragonés sino a la absurda explicación sobre cómo retener el agua de los ríos para que no se vierta al mar.

"Pedimos al Partido Popular que le diga claramente qué está haciendo con un interés nacional como es el trasvase", asegura el líder murciano de la extrema derecha, "y que le diga (a Azcón) claramente que rectifique y que lo haga públicamente".

Sus palabras se producen apenas unos días después de que el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, afirmara eso mismo en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que luego quiso rectificar acusando al medio de tergiversar sus palabras, para que sus compañeros de Vox en España, a continuación, reprodujeran el mismo mensaje que ahora expresa el líder murciano en su vídeo en redes sociales a orillas del Ebro, en el paseo de la ribera y bajo el Puente de Piedra.

Noticias relacionadas

Su mensaje es claro, defienden el trasvase sin tapujos y no dudan en desplazarse a Aragón para remarcarlo e insistir en ello, despreciando incluso a Azcón, con quien están llamados a negociar para conformar gobierno en Aragón tras los resultados electorales del 8F. Y se desplazan a Zaragoza precisamente cuando ambos deberían entablar contacto para iniciar las negociaciones. Un escenario nada idílico para llegar a pactos.