El Papa prepara un gran acto en Madrid para el que baraja el Bernabéu o la Castellana

"Nada está cerrado". Con esta premisa dejan claro autoridades participantes en la próxima visita de León XIV a España cuando se le pregunta por los eventos en los que participará el Papa. No obstante, sí están marcados los escenarios que se barajan en la capital para ser el templo desde el que el Santo Padre oficiará una misa multitudinaria: el estadio de fútbol Santiago Bernabeu o un enclave en el Paseo de la Castellana.

De hecho, la Santa Sede aún no ha anunciado oficialmente la agenda del Viaje, ni siquiera las fechas oficiales, pero fuentes consultadas por esta redacción apuntan a que el recorrido de la estancia en España será Madrid, Barcelona y Canarias. Mientras que en Madrid todo apunta a que será en el estadio del Real Madrid, con aforo para 84.000 personas (sin contar la zona de cesped) eel lugar para el encuentro; en Barcelona se planifica con que sea el Estadio Olímpico el enclave para reunirse con los feligreses. La visita de León XIV coincidirá con la inauguración en la Sagrada Família de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura.

Pero también saldrá de la Península y se desplazará, casi con toda seguridad, a Gran Canaria, según autoridades consultada, que no descartan incluso que León XIV visite también las islas de Tenerife o El Hierro.

Desde el comité preparatorio de la visita de León XIV insiste en que el posible plan de viaje de la visita a España "está en estudio por parte de la Secretaría de Estado de la Santa Sede", porque "una visita papal requiere muchos preparativos" . Para este desarrollo la Conferencia Episcopal Española está en coordinación también con las diócesis de Barcelona, Canarias, Madrid y Tenerife.

La visita, que se ha hecho coincidir con la inaguración de la torre de la Sagrada Familia y con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí -actualmente en proceso de beatificación-, no deja de ser "un viaje apostólico, donde el Papa, acompañado de los obispos españoles, viene a hablar, desde el amor de Dios, de asuntos que tocan el fondo del corazón del hombre y que tienen una intensa repercusión social", remarcan desde el comité organizador, desde el que también se recuerda que la visita no recibe fondos públicos y anima a donaciones para sufragar los gastos.

En esta visita se llevan meses trabajando, casi más de un año por el cambio de Pontífice, pero la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al Vaticano en octubre de 2025 fue un impulso para hacer realidad la presencia papal en la Sagrada Familia. Illa, que el primer dirigente español en reunirse con el Papa tras su elección en mayo de 2025 por la muerte del papa Francisco.