Agresión sexual
El juez acepta la rectificación de Mouliaá y vuelve a citar a Errejón para comunicarle la apertura de juicio por agresión sexual
La actriz pide que se le impongan 30.000 euros de fianza para asegurar la responsabilidad civil
El juez Adolfo Carretero, que ha instruido la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón, ha aceptado la rectificación realizada por la actriz Elisa Mouliaá, que compareció el pasado martes ante el juez para confirmar que tenía intención de seguir adelante como acusación particular contra el exdiputado a pesar de haber presentado días antes un escrito señalando que renunciaba a hacerlo. El juez ha dictado un auto en el que "se tiene por no ratificada la renuncia" y vuelve a citar a Errejón el próximo martes para comunicarle su procesamiento y la apertura de juicio contra él.
Además, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que la acusación ejercida por Mouliaá solicita que se impongan al político 30.000 de fianza para asegurar la indemnización a la que podría ser condenado en concepto de responsabilidad civil.
El pasado martes, el titular de la plaza número 47 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid suspendió la comparecencia de Errejón fijada para ese día. Su defensa ya había avanzado a primera hora de la mañana que Errejón no acudiría "por razones de seguridad jurídica" ante los vaivenes en la posición jurídica de la denunciante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura
- El detenido por raptar y violar durante casi dos años a una mujer en Murcia tenía antecedentes por pegar una paliza a su esposa
- Un UCAM Murcia de diez en Europa: cierra en Alemania la segunda fase con pleno de victorias
- Condenan al SMS por la muerte de un bebé por mala praxis en la Arrixaca