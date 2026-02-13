El exgerente de la empresa autonómica de Emergencias dice que en el centro de coordinación de la dana de Valencia era "un convidado de piedra"

El exgerente de la Sociedad valenciana de gestión integral de los servicios de emergencias (Sgise) y actual director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quilez, ha asegurado que el día de la dana fue "un convidado de piedra" en la decisiva reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre (29-O) donde se decidió el envío de las alertas (20.11 y 20.57 horas) y la movilización de la UME (Unidad militar de emergencias( y el resto de efectivos.

Raúl Quilez es doctor ingeniero forestal y está especializado en extinción de incendios. También es el marido de la actual secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodriguez Rodrigo. El día de la dana ha admitido, según fuentes conocedoras de su declaración, haber asistido a una reunión en plena alerta roja del 29-O para acordar "la compra de autobombas", como contó Levante-EMV a partir del acta de la reunión del consejo de administración de la Sgise, aportada por Ignacio Lleó de Nalda, abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior, durante el 29 de octubre de 2024.

Tras esta reunión, Quílez ha explicado que se fue a su casa, aunque a las 18 horas le llamó Aurora Roca (responsable de comunicación de Emergencias) de parte de Emilio Argüeso (entonces secretario autonómico de Emergencias y uno de los investigados) para que acudiera al Cecopi, aunque Quílez no es miembro nato de este órgano de dirección de la emergencia. Y así lo ha querido dejar claro durante su declaración. Aunque los bomberos forestales dependen directamente de la Sgise, asegura que se enteró de la retirada de los efectivos de la vigilancia in situ del barranco del Poyo (una de las incógnitas de la dana que nadie aclara a la jueza) tres días después.

"De la retirada me entero 3 días después. Si se movilizaron o no, no lo sé”, ha asegurado. Ni siquiera sabía que había alertas hidrológicas (en el río Magro y el Poyo, declaradas a las 11.45 y las 12.20 respectivament del 29 de octubre de 2024. “No sabía que había alertas hidrológicas. Yo no tenía ninguna responsabilidad sobre estos temas”.

“Yo no soy un actor que tenga que tomar decisiones, no pinto nada ahí. Estoy de mero espectador por si alguien necesita algo de mí. Yo no había sido convocado, pero voy porque me llama Aurora de parte de Argüeso”, ha explicado en el transcurso de su interrogatorio, según fuentes conocedoras de su declaración.

Sobre el envío de los Es Alert, Quílez ha asegurado que "se planteó a las 19 horas por la presa de Forata" (al contrario de lo que dicen los dos técnicos de mayor alto rango al frente de la emergencia) pero en coincidencia a lo que defiende la entonces consellera, Salomé Pradas, la otra investigada en esta causa, y que era la que tenía dudas sobre el envío del Es Alert y si suponía confinar a la población.