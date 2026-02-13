Alberto Izquierdo, presidente del PAR: "Claro que hay vida en el PAR después de las elecciones: somos un partido de alcaldes"

¿Le ha dado tiempo a analizar qué ha pasado para que por primera vez el PAR no esté en las Cortes?

No me ha dado tiempo porque es algo que hay que hacer con mucha tranquilidad, pero yo creo que la polarización política, la nacionalización de la campaña y la presencia de líderes nacionales ha sido brutal. No solo han sido unas elecciones solo autonómicas, que era algo que nos podía perjudicar, sino que los líderes nacionales no tenían a otro sitio al que ir. Y que las encuestas digan que vas a sacar cero hace que la gente se replantee su voto.

¿Hay vida fuera del Parlamento para el PAR?

Sí. El PAR es un partido de alcaldes y de alcaldesas, de concejales, de hombres y mujeres que tienen su trabajo cada día. En mi Ejecutiva hay 33 personas y cobran de la política seis. La mayoría son gente del territorio con sus negocios, como yo. Yo soy un parlamentario que no tendrá cesantía cuando termine esta legislatura porque soy autónomo. Claro que hay vida porque la base de la política para nosotros es la municipal y ahí es donde tenemos que pensar en qué hacemos. Hay que hacer un replanteamiento crítico y por eso puse mi cargo a disposición de la Ejecutiva y lo volveré a poner en la Asamblea General de final de mes. Creo que tenemos un gran proyecto para Aragón, basado en la autogestión de nuestros recursos, en la seguridad, en los servicios públicos, pero, o no lo hemos sabido comunicar o la sociedad tiene otras prioridades. Me llama mucho la atención el tema del agua. No entiendo cómo una tierra que sacó un millón de personas a la calle hace 30 defendiendo el agua, hoy sea algo que pase desapercibido. Tenemos que leer bien lo que la sociedad aragonesa quiere porque a lo mejor no le estamos dando lo que busca.

El PAR ha sido un partido de centro. ¿La polarización ha sido la puntilla?

Yo creo que la política es el arte de llegar a acuerdos y que a nosotros nos pagan para entendernos, no para discutir. Pero la política hoy es otra cosa: que si yo gano, gobierno para los míos. El pacto, la estabilidad, lo que nosotros hemos defendido, parece que hoy no tiene valor. Ahora lo que se premia es romper un gobierno, no aprobar presupuestos, la estridencia, el ataque. Quizás la sociedad está absolutamente polarizada y ahí la moderación tiene poco espacio.

El PAR vivió momento difíciles por la judicialización, las escisiones… ¿Se arrepiente de algo?

No. Solo me arrepiento de no haber sabido explicar algunas cosas. Pero el que quería ser del PAR sigue en el PAR. El que quiso volver, volvió. Los que crearon aquel problema no volvieron porque no querían volver. Hoy están en el PP los que querían estar en el PP; y se fueron a casa los que se querían ir a casa. ¿Cuál es mi tranquilidad moral y personal? Que el PAR no ha muerto por inanición y no se le ha vendido a nadie, que era la intención que había en muchos, ni se ha utilizado como salida personal de nadie. Yo dije que solo determinarían el futuro del PAR los aragoneses. Los aragoneses han decidido que quede fuera de las Cortes, tenemos que hacer examen de conciencia y pensar por qué.

¿No hace autocrítica por no haber sido capaz de recomponer el partido? Había gente del PAR en listas del PP y de Aragón Existe.

Nuestro secretario general era de Tú Aragón, Fran Nasarre. Y fue en las listas. La número dos por Zaragoza es de Somos Caspe y fue en las listas. Si tú analizas las listas del PAR, hace 3 años de esa gente casi no había nadie en el partido. Han vuelto los del ‘nosotros’ y no han vuelto los del ‘yo’. Pero no soy de los que piensa que un partido político es una cárcel. Y en este momento el PAR no era un caballo ganador. Era más cómodo para aquel que busca un hueco en política tener otras opciones. No hay ningún problema en ello. A mí me hubiese encantado ser presidente el Gobierno o consejero.

Izquierdo, en un momento de la entrevista, en su despacho. / JOSEMA MOLINA

¿Se ha sentido poco acompañado por los expresidentes?

Que se entienda bien: no les necesito para nada. Ni yo, ni la militancia. Yo no sé cómo acabará mi vida política, pero lo que no haré nunca es renegar de quien me ha hecho llegar a donde estoy. José Ángel Biel nunca habría sido lo que fue si no hubiese sido gracias al PAR, ni Arturo Aliaga. Igual que yo fui diputado gracias al PAR.

Sus votantes han podido ver que la historia del partido no estaba en su proyecto.

Pero es que yo creo que la historia tampoco nos ayuda. Precisamente nuestras dificultades y resultados actuales vienen de la historia de un partido que ha ido perdiendo diputados. Yo llegué en el año 2021 aun partido roto, unas circunstancias durísimas, nos presentamos a las elecciones y mantuvimos un diputado en Teruel. Hemos vivido un calvario. Hemos sobrevivido pese a todo poniendo dinero del bolsillo. Hemos hecho una campaña electoral en la que nos hemos gastado unos 40.000 euros, con aportaciones directas de la militancia y de los altos cargos a escote. No hemos pedido un crédito. ¿Tú crees que los 800 militantes de este partido hubiesen puesto 30 euros cada uno para las elecciones si no se lo creyesen? Hay que reconocer que los expresidentes abandonaron el partido hace mucho tiempo, o el partido les abandonó a ellos. Yo no me concibo a mí mismo pidiendo el voto para otros y eso lo he escuchado. Si el expresidente Biel se siente más cómodo en otra formación, él sabrá. Yo me quedo con que 800 militantes pusieron 30 euros cada uno y ni uno solo devolvió la cuota.

¿Este resultado es consecuencia de esa crisis interna? ¿Mereció la pena llegar hasta donde se llegó con la judicialización del partido?

Yo estoy seguro que mereció la pena porque mi partido no se ha vendido. Y esa era la lucha: ¿se vende el PAR como se vendió Unión Valenciana para que cuatro se coloquen? ¿O moriremos con las botas puestas? Pues la gente dijo que moriremos con las botas puestas y 800 hombres y mujeres han financiado la campaña.

¿Les hubiera salvado ir en las listas del PP o de otro partido?

Para mí la salvación no está relacionada con el trabajo, soy autónomo. A mí no me asusta ni salir de la política ni entrar. Ni salvar el acta, lo que hay que salvar es la dignidad. Yo quería ser diputado, pero del PAR. ¿Que tengo una relación extraordinaria con el presidente Azcón? Sí. ¿Que me parece un buen presidente? Sí, y creo que el PP en este momento no es el de hace 10 años, es más aragonesista. Y tuve sintonía con el expresidente Lambán.

Alberto Izquierdo analiza los resultados electorales en una entrevista con EL PERIÓDICO. / JOSEMA MOLINA

¿Si le llama el señor Azcón para alguna responsabilidad en el nuevo Gobierno que tiene que formar, le diría que sí, se lo pensaría?

No lo sé. No sé si me va a llamar el señor Azcón, si me va a llamar el señor Abascal, Sánchez... Si yo te digo que diría que sí o que no, no lo sé, es que no lo sé. Porque ni siquiera me lo he planteado, porque, y entiéndase bien lo que voy a decir, porque no me importa mucho. No es que no me importe la política ni me guste, es que lo que me importa ahora es mi gente, mi partido, hablar con mis afiliados, ahogar las penas. Tratar de mantener la unidad. Si el futuro nos depara cualquier cuestión, iremos viendo. No quería usar la frase porque lo decía mucho Arturo Aliaga, pero step by step. A nadie le amarga un dulce.

Pero a día de hoy, ¿se ha puesto en contacto con usted el señor Azcón?

Ha hablado conmigo el señor Azcón, la señora Alegría, el señor Pueyo, y el señor Nolasco, dentro de una cortesía lógica. Y me alegro de que al menos la izquierda aragonesista salga reforzada de estas circunstancias.

¿Qué retos se pone de cara a las municipales?

Lo primero que tenemos que saber es si queremos seguir siendo alcaldes del PAR o no, si queremos seguir siendo la organización política que hemos sido o no. Tengo mucho interés en hablar con las bases, en escucharles: vale lo mismo mi opinión que la de cualquier militante. Y las cosas tienen que decidir a calzón quitado, mirándonos a la cara y diciéndonos todos lo que queremos hacer.

La situación financiera del partido se va a ver afectada al no tener grupo parlamentario.

Somos muy pobres. Hace tiempo que somos muy pobres y por lo tanto tampoco hemos hecho grandes excesos. ¿Tenemos dinero? No. ¿Vamos a poder hacer frente a los gastos? Sí. Hemos pasado una cuota ordinaria que es la que corresponde al año, con ella vamos a pagar todo lo que tenemos que pagar. Vamos a tener a dejar de tener estructura de trabajadores. Entonces, los gastos van a ser cero. Claro, los servicios también serán menores, pero es que los aragoneses han decidido que tengamos cero diputados, por lo tanto, cero trabajadores. Sí que nos gustaría ver un poco cómo bota la pelota. Como partido político, nos gustaría saber qué va a pasar, si va a haber otras elecciones, si va a haber gobierno… Porque no es lo mismo que planifiquemos unas elecciones municipales a año y medio que unas elecciones en 3 meses.