Page acusa al PSOE de "hundir" a los candidatos autonómicos y municipales para salvar "el cuartel general" de La Moncloa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado hoy a la dirección del PSOE de "hundir en la trinchera" a los candidatos autonómicos y municipales del partido por su decisión de no adelantar las elecciones generales inicialmente previstas para 2027. Preguntado este jueves en Toledo por la negativa de Pedro Sánchez a aprobar un adelanto electoral, Page ha enfatizado que "lo que no puede ser es que terminen hundiendo en la trinchera a toda la infantería para que siga existiendo el cuartel general", en referencia a La Moncloa.

De hecho, el propio Sánchez puso fecha a la convocatoria electoral durante su comparecencia en el Pleno del Congreso del miércoles, al decir que serán "en julio de 2027". Al igual que García-Page, muchos candidatos autonómicos y locales consideran que, de mantenerse esta fecha, serán ellos los que sufran el voto del antisanchismo, como pudo ocurrir en mayo de 2023, cuando el partido sufrió una debacle en las municipales y autonómicas. Aunque no lo expresan en público como el dirigente castellano-manchego.

García-Page ha reivindicado que "también son dirección [del partido] los alcaldes y los candidatos en las comunidades autónomas", no solo "la política planetaria y de lucha galáctica contra la ultraderecha", que supuestamente dirige Ferraz. El dirigente socialista ha reclamado ya varias veces un adelanto electoral de las generales porque considera que mantenerlas en su fecha prevista puede perjudicar gravemente a los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

El dirigente considera que el pésimo resultado del PSOE en Aragón ha sido consecuencia de la situación política nacional, que "se ceba y hace pagar los platos rotos a los dirigentes autonómicos y locales".

El barón más crítico del PSOE, claramente enfrentado a la dirección, ha defendido a Felipe González, que el martes aseguró que si Sánchez es el candidato, votará en blanco, y ha enfatizado que el expresidente es "patrimonio colectivo del PSOE" y que es "de las personas que más quieren al Partido Socialista". Por lo que "no entiende lo que está pasando ahora mismo" en su formación.

Además, ha coincidido con él en que en su formación "falta autocritica desde hace por lo menos 10 años" (Sánchez ganó sus primeras primarias para liderar el partido en 2014).

Preguntado por una posible abstención del PSOE en Extremadura para impedir que Vox entre en el Gobierno regional, el dirigente socialista ha puntualizado en primer lugar que el PP "no ha hecho un planteamiento global y serio" sobre esa posibilidad, que "lo primero que tendría que escuchar". Pero acto seguido ha asegurado que su partido tampoco está en condiciones de afrontarlo porque supondría una "deslegitimación" del "relato de la confrontación, del muro", con lo que "no hay margen para poderlo plantear". "El PSOE, desde hace años, está prisionero de su propio relato de la confrontación y del muro", ha añadido, "esta etapa se basa en el enfrentamiento y no estamos en condiciones de que el PSOE se abra ese debate".