Aznar advierte a Albares con acciones judiciales si vuelve a vincularle con Epstein

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, advierte al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con acciones judiciales si vuelve a vincularle con el pederasta Jeffry Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019 y cuyos archivos, con gran cantidad de documentación en la que aparecen muchas personalidades del mundo de la política, las finanzas y la cultura, llevan tiempo provocando un gran revuelo en Estados Unidos y en el resto del mundo.

La advertencia al jefe de la diplomacia llegó este jueves mediante "una anotación" de la Fundación Para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar. Después de que Albares, en la sesión de control al Gobierno la semana pasada en el Senado, advirtiese en un rifirrafe con la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que “yo no conozco lo que hacen sus expresidentes, ni traigo insinuaciones, el expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones”, le espetó, después de que García le hubiese preguntado por el sucesor de Aznar en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus actividades económicas, sobre las que recientemente se han publicado varias informaciones, incluida su relación con el dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez.

Para FAES, la actitud del ministro “es elevar el pellizco de monja a categoría política” y por eso concluye: “Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España”.