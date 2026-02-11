Tribunal Constitucional
Fiscalía y Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont y denuncian vulneración de sus derechos por el Supremo
Presentan sus alegaciones tras la admisión a trámite del recurso el pasado mes de octubre
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado sus alegaciones al recurso de amparo instado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía.
El escrito elaborado por los Servicios Jurídicos del Estado acoge los criterios de la defensa para citar hasta once derechos fundamentales y principios que habrían sido vulnerados por el Tribunal Supremo para no aplicar la ley aprobada por el Gobierno.
El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también cita jurisprudencia del propio Constitucional para concluir que su interpretación de la amnistía como normal penal conduce a "soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios", algo que es "constitucionalmente rechazable" y que es lo que ha ocurrido en el caso del ex presidente de la Generalitat.
Los argumentos expuestos por el Ministerio Público son también favorables a la aplicación de la amnistía, según se desarrolla en el informe al que también ha tenido acceso esta redacción. La Fiscalía ve una "clara vulneración" del artículo 24.1 CE (tutela judicial efectiva) y también infracción "de la obligación judicial de dotar de una motivación reforzada a las decisiones que implican consecuencias restrictivas para los derechos fundamentales sustantivos", como es el caso.
Derechos vulnerados
Tanto el Ministerio Público como la Abogacía habían sido emplazados a presentar sus argumentos tras la admisión a trámite el pasado mes de octubre del recurso presentado por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. Pese a centrarse en la vulneración de la tutela judicial efectiva, ambos escritos reconocen otras vulneraciones de principios jurídicos y derechos fundamentales, como son los de la libertad personal, la participación política en condiciones de igualdad y la igualdad ante la ley.
Igualmente, se valoran otros argumentos del recurso de amparo como son los que denuncian vulneraciones a principios de legalidad penal, seguridad jurídica, eficacia normativa o interpretación de la ley conforme a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, además del sometimiento del poder judicial a la Constitución.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla
- De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región