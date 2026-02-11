Fiscalía y Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont y denuncian vulneración de sus derechos por el Supremo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado sus alegaciones al recurso de amparo instado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía.

El escrito elaborado por los Servicios Jurídicos del Estado acoge los criterios de la defensa para citar hasta once derechos fundamentales y principios que habrían sido vulnerados por el Tribunal Supremo para no aplicar la ley aprobada por el Gobierno.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también cita jurisprudencia del propio Constitucional para concluir que su interpretación de la amnistía como normal penal conduce a "soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios", algo que es "constitucionalmente rechazable" y que es lo que ha ocurrido en el caso del ex presidente de la Generalitat.

Los argumentos expuestos por el Ministerio Público son también favorables a la aplicación de la amnistía, según se desarrolla en el informe al que también ha tenido acceso esta redacción. La Fiscalía ve una "clara vulneración" del artículo 24.1 CE (tutela judicial efectiva) y también infracción "de la obligación judicial de dotar de una motivación reforzada a las decisiones que implican consecuencias restrictivas para los derechos fundamentales sustantivos", como es el caso.

Derechos vulnerados

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía habían sido emplazados a presentar sus argumentos tras la admisión a trámite el pasado mes de octubre del recurso presentado por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. Pese a centrarse en la vulneración de la tutela judicial efectiva, ambos escritos reconocen otras vulneraciones de principios jurídicos y derechos fundamentales, como son los de la libertad personal, la participación política en condiciones de igualdad y la igualdad ante la ley.

Noticias relacionadas

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas / David Zorrakino - Europa Press

Igualmente, se valoran otros argumentos del recurso de amparo como son los que denuncian vulneraciones a principios de legalidad penal, seguridad jurídica, eficacia normativa o interpretación de la ley conforme a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, además del sometimiento del poder judicial a la Constitución.