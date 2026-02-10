Muertes en pandemia
Un exalto cargo de Ayuso afirma que los protocolos para residencias estaban ya incluidos en el plan de marzo de 2020 contra el covid
Dos de los tres ex altos cargos cuya declaración se esperaba este martes no comparecieron por problemas en la citación judicial
Se investiga la muerte de una mujer en una residencia de Manoteras
El que fuera exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, Carlos Mur ha vuelto a comparecer este martes ante la justicia, concretamente ante la titular de la plaza número 37 de instrucción, Purificación Romero, a la que ha reconocido que los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia estaban incluidos en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ya el 12 de marzo de 2020.
Mur, que ha declarado por videoconferencia desde Andorrra, había sido citado junto a otros dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso --que no han comparecido finalmente por problemas en su citación judicial-- ,esta vez por laquerella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola del covid.
El pasado 23 de enero Mur ya compareció ante otro juzgado, el número 23, donde declaró que los denominados 'protocolos de la vergüenza' que evitaron la hospitalización de ancianos procedentes de las residencias tenían sentido siempre que estos centros estuvieran medicalizados, y que de hecho esa era la intención que tenía sobre la mesa la Consejería de Sanidad durante la gestión de la crisis por el covid.
En esta ocasión, también estaban citados inicialmente Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo de actuación en los centros y sucesor de Mur y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas, si bien dichas comparecencias deberán solventarse más adelante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región
- El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad