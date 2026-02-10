Un exalto cargo de Ayuso afirma que los protocolos para residencias estaban ya incluidos en el plan de marzo de 2020 contra el covid

El que fuera exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, Carlos Mur ha vuelto a comparecer este martes ante la justicia, concretamente ante la titular de la plaza número 37 de instrucción, Purificación Romero, a la que ha reconocido que los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia estaban incluidos en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ya el 12 de marzo de 2020.

Mur, que ha declarado por videoconferencia desde Andorrra, había sido citado junto a otros dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso --que no han comparecido finalmente por problemas en su citación judicial-- ,esta vez por laquerella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola del covid.

El pasado 23 de enero Mur ya compareció ante otro juzgado, el número 23, donde declaró que los denominados 'protocolos de la vergüenza' que evitaron la hospitalización de ancianos procedentes de las residencias tenían sentido siempre que estos centros estuvieran medicalizados, y que de hecho esa era la intención que tenía sobre la mesa la Consejería de Sanidad durante la gestión de la crisis por el covid.

En esta ocasión, también estaban citados inicialmente Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo de actuación en los centros y sucesor de Mur y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas, si bien dichas comparecencias deberán solventarse más adelante.