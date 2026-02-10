Vídeo: Sara Fernández / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Elisa Mouliaá, al borde de las lágrimas: "Me he quedado sola, me dan ganas de tirar la toalla e irme del país"

La actriz Elisa Mouliaá ha decidido rectificar respecto a su movimiento procesal de la semana pasada y este martes ha comunicado juez Adolfo Carretero que sigue adelante con su denuncia por agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Así lo ha explicado su abogado, Alfredo Arrién, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, y poco después su cliente acudió a formalizar esta decisión directamente ante el instructor de la causa. Más información