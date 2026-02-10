Estar en la cárcel y casi jubilado, las razones del Congreso para denegar la indemnización a Ábalos

José Luis Ábalos no cobrará la indemnización que reciben los diputados cuando dejan el acta durante la legislatura. Así lo ha decidido este martes la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, amparándose en un informe emitido por los letrados de la Cámara Baja en el que explican que el que fuera parlamentario socialista no cumple los requisitos necesarios para ello. En concreto, los servicios jurídicos recuerdan que Ábalos tenía suspendidos sus derechos desde que entró en la cárcel y hubo un auto firme de procedimiento abreviado del Tribunal Supremo (TS). Además, adelantándose a los planes anunciados por Ábalos, señalan que la indemnización es también incompatible con la pensión de jubilación que ha solicitado el exministro de Transportes.

"Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación", publicó Ábalos el 29 de enero en su cuenta en la red social X, controlada por su hijo, tras haber renunciado a su acta de diputado. Además de la pensión, fuentes parlamentarias aseguraron que Ábalos solicitó una "indemnización por cese" recogida en el reglamento del Congreso y que tiene como objetivo la "transición" a la vida laboral, ya que los parlamentarios no cobran el paro. La cifra ascendería a cerca de 47.000 euros.

Por regla general, es el propio letrado mayor de la Cámara Baja quien aprueba la entrega de las indemnizaciones. Sin embargo, la peculiar situación de Ábalos, que tenía sus derechos suspendidos, ha hecho que sea la Mesa del Congreso quien tome la decisión basándose en un informe del equipo jurídico. En concreto, los letrados apelas a esa situación de suspensión de sus derechos en la que se encontraba Ábalos para señalar que esta abarcaba la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado y que no consideran razonables que la renuncia al acta conlleve "la recuperación de derechos que no existían con anterioridad".

La pensión

En un segundo punto, añaden que la indemnización por cese busca evitar las "dificultades" que puede conllevar la vuelta a la ocupación previa a la "dedicación a la actividad política" e insisten en que no tienen derecho al paro. En este punto, señalan que resulta incompatible recibir esta ayuda con "la percepción de cualquier otro ingreso". Así, aunque Ábalos no cobre aún su pensión de jubilación, el informe recoge que el exdiputado ha declarado públicamente la intención de solicitarla y que se encuentra en una situación que objetivamente le permite acceder a ella. Así, ya avisan que la concesión de dicha indemnización resultaría "contraria a la finalidad expresada" por el Reglamento de la Cámara para las pensiones parlamentarias.