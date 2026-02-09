Las víctimas de la dana comparecerán en las Corts Valencianas casi 500 días después del 29-O

Las asociaciones de víctimas así como otras entidades de damnificados por la dana del 29 de octubre comparecerán el próximo 23 y 24 de febrero en las Corts. PP y Vox han desbloqueado este lunes uno de los hitos de la comisión de investigación del parlamento valenciano sobre la catástrofe del 29 de octubre: fijar una fecha para que acudan las organizaciones de víctimas a dar su testimonio igual que hicieron en el Congreso hace tres meses.

La mesa de la comisión, en la que populares y voxistas tienen mayoría, han convocado la próxima sesión para el 23 y 24 de febrero, una doble jornada de trabajo que servirá para que las asociaciones de víctimas intervengan en la cámara autonómica. Será casi 500 días después de la tragedia, más de un año después de la constitución de la comisión (el 27 de enero de 2025) y casi tres meses después de que lo hicieran en el Congreso donde inauguraron las comparecencias.

El tiempo no es la única diferencia respecto a lo que se vivió en la Cámara Baja. En el Congreso se citaron a las tres principales asociaciones de víctimas, las que fueron al Parlamento Europeo, las que recibió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las que se reunieron con Pedro Sánchez en Delegación de Gobierno en València. Estas tres (Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024) estarán, pero no serán las únicas.

Mazón comparece en las Corts mientras las víctimas protestan en la puerta. / JM López

Según han acordado este lunes en la mesa, serán 9 las organizaciones que participen, algunas no de víctimas sino también de damnificados materiales, a las que se sumará un particular. En concreto, además de las tres citadas, acudirán al parlamento aquellas que han manifestado su intención de participar: Unión del Pueblo 29-O, SOS Desaparecidos, Solo el Pueblo Salva al Pueblo, Vecinos Ecos del Agua Benetússer, Tots a una veu y Liberum. Esta última participa en la causa como acusación particular y es una organización que está vinculada a teorías conspiracionistas antivacunas.

Duda en el orden

A falta de saber el orden, que se decidirá según cuándo registraron su petición de participar, serán cinco intervenciones al día con sesiones por la mañana y por la tarde. Lo que sí se sabe es que las asociaciones tendrán 22 minutos de intervención inicial (los 15 habituales más 7 de cortesía que se concederán directamente) y otros 3 minutos de la réplica mientras que el particular dispondrá de 18 (15 más 3). Entre medias, estará la intervención de los grupos. Se desconoce si podrán participar más de un miembro por asociación como pedían algunas entidades.

Noticias relacionadas

La fijación de una fecha para que comparezcan las víctimas ha sido celebrado por la izquierda que, sin embargo, ha criticado la demora. "Lamentamos que haya pasado tanto tiempo", ha expresado el síndic del PSPV, José Muñoz. "Por fin, las víctimas podrán comparecer 500 días después, se ha tardado mucho para llamarlas a declarar en su casa", ha añadido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Esas críticas las ha rechazado el vicepresidente de la comisión, el diputado del PP, Vicente Betoret, quien ha recordado que antes de que comparecieran era necesario "contextualizar" la emergencia con la intervención de los técnicos.