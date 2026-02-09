Pilar Alegría pone ya la vista en las elecciones de 2027 sin autocrítica por los malos resultados de Aragón

No hay 'mea culpas' en el PSOE aragonés por igualar el peor resultado de la formación en unas elecciones autonómicas. La candidata socialista, Pilar Alegría, pone ya la mirada en el próximo ciclo electoral, el de las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de "aprender de los errores y mejorar para volver a ganar" y convertirse, de nuevo, en ese partido de mayorías que han dejado de ser en Aragón. Lo que ha descartado taxativamente la exministra portavoz ha sido su dimisión. "En absoluto me planteé dimitir: mi compromiso es con Aragón y voy a liderar a la oposición recorriendo Aragón y haciéndome cargo de los problemas de los aragoneses", ha anunciado.

Pilar Alegría, que ha comparecido en la sede de Conde Aranda tras presidir la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón tras la jornada electoral de este domingo, ha explicado el mal resultado electoral por una "combinación de distintos elementos", que ha evitado concretar, y ha pedido "tiempo y margen para estudiarlo de forma calmada y sosegada".

"Las elecciones municipales serán dentro de un año. Acabamos de pasar un resultado autonómico que no ha sido bueno, y lo que tenemos que hacer es una lectura y una reflexión de lo sucedido para aprender de lo que tengamos que mejorar", ha confesado.

"En el PSOE, trabajando bien, partimos con las ganas e ilusión de, dentro de un año, ganar las elecciones municipales. No adelantemos escenarios. Los que nos queda es, en este año (hasta las municipales), trabajar, ejercer la oposición seria y responsable para poder volver a ganar cuando lleguen las elecciones", ha dicho Alegría, tratando ya de pasar la pantalla de estos últimos malos resultados, suavizados en parte por el retroceso del PP de Jorge Azcón y de una estrategia que han considerado un "fracaso" al hacerle "más rehén todavía de Vox".