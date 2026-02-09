En la Audiencia Nacional
El juicio a los Pujol indaga en las cuentas en Andorra que transfirieron fondos a Pujol Ferrusola
El juicio se reanuda este lunes con la comparecencia de una quincena de personas, entre ellos titulares de supuestas cuentas en el país vecino que desconocen por qué desde ellas traspasaron fondos al primogénito del expresidente
Un testigo del juicio a los Pujol: "Tuve una cuenta en Andorra, porque en Catalunya era casi una tradición familiar hace 40 años"
El juicio por la fortuna oculta en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, se reanuda este lunes con nuevas declaraciones de testigos. Entre ellos figuran titulares de cuentas bancarias en el país vecino que, presuntamente, transfirieron fondos al primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola.
En la causa aparecen traspasos de hasta 90 millones de pesetas (540.900 euros) realizados en 1992. Sin embargo, durante la fase de instrucción, varios de estos supuestos titulares negaron haber tenido cuentas en Andorra, lo que apunta a una posible usurpación de identidad para efectuar operaciones financieras.
En algunos casos, incluso, los declarantes aseguraron no conocer a Pujol Ferrusola o no poder explicar el origen de esos movimientos. En anteriores sesiones del juicio ya salió a relucir el nombre de Josep María Pallerola, señalado como gestor de las cuentas de la familia Pujol en Andorra.
El hermano administrador
Está previsto también que comparezca Ramón Gironès Riera, hermano de la acusada Mercè Gironès —exesposa de Jordi Pujol Ferrusola— y administrador en 2004 de la sociedad Active Translation. Esta compañía habría sido utilizada en varias operaciones que la Fiscalía mantiene bajo sospecha.
Asimismo, están citados otros testigos que contradicen la versión del hijo del expresidente sobre su papel como intermediario en diversos negocios.
