Cuenca: "No di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la dana"

José Manuel Cuenca ha negado esta tarde en el Congreso que diera ninguna orden a la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas la tarde de la dana: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. El exjefe de gabinete se ha manifestado así preguntado en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso por los mensajes a Salome Pradas, en los que aparentemente le ordenaba que no confinaran a la población: “Salo, de confinar, nada”, le trasladó en uno de los mensajes de whatsapp adjuntados a la causa.

Es la sexta comparecencia del que fuera jefe de gabinete del president de la Generalitat. José Manuel Cuenca, para dar explicaciones por su participación en la gestión de la dana: cuatro de ellas ante el juzgado número tres de Catarroja y dos en la comisión de la cámara baja, donde ha regresado este lunes.

El "sueldo nescafé" de Cuenca

El ahora asesor del 'expresident' ha tenido un primer encontronazo tenso con la diputada de Compromís Àgueda Micó. “¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión”, le ha espetado durante un interrogatorio en que Cuenca se ha manifestado evasivo: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. “Sabe que no tengo ningún rol ni ninguna competencia”. “No lo puedo compartir”. “En ningún momento”, han sido las respuestas que ha ido dando.

Cuenca ha repetido argumentos dados en el juzgado. Ha justificado que su pretensión es que las decisiones que se tomaran tuvieran "cobertura legal y refrendo jurídico", aunque lo cierto es que la Abogacía sí había dado validez de forma verbal a esa decisión. El portavoz de Podemos ha venido a preguntarle qué hacía alguien sin conocimientos jurídicos como Cuenca dándole a una licenciada en Derecho como Pradas órdenes de tipo jurídico. Pradas ha dicho ante el tribunal que entendió aquellos whatsapp de Cuenca como un intento de Presidencia de convencerla de que no tomara aquella decisión.

Los portavoces de los grupos han acusado a Cuenca de “mentir” en su primera declaración. Mikel Otero, portavoz de EH Bildu, ha señalado: “Si nos engaña dos veces la culpa es nuestra. No sé si tengo ganas de darle la oportunidad para que siga mintiendo”. La comisión del Congreso por la dana, presidida por el PSOE, decidió volver a llamarlo después de que entrara en contradicción con la exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas. En concreto, por los mensajes que se conocieron en los que Cuenca le pedía a Pradas que no confinara a la población.

“Se entrometió gravemente en la gestión de la emergencia”. “Se confundió de cabo a rabo. Confinar es una de las medidas para proteger a la gente, algo normal en gestión de emergencias", le ha reclamado. Cuenca reclamó a los portavoces “honestidad y nobleza”. “Puedo entender las posiciones iniciales pero la comisión debe tener espíritu de que las personas aporten información que ustedes incorporen a la postura inicial”. “Todos en el Cecopi han acreditado que esa tarde nadie tuvo información del barranco del Poyo”. "Les invito a que de inmediato se acometan de manera urgente estas inversiones", ha señalado.

Cuenca también ha insistido en que "el president Mazón nunca dejó de estar comunicado con la emergencia" y que "nadie le reclamó para tomar ninguna determinación".