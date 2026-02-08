Segundo disparo fallido de Feijóo, segundo hundimiento del PSOE

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo también se la jugaban en estas elecciones para las Cortes de Aragón. El presidente del Gobierno se enfrentaba al primer examen de su estrategia de enviar a los territorios a ministros. Y Pilar Alegría ha igualado el suelo electoral de los socialistas con 18 escaños, los mismos que obtuvo en 2015 Javier Lambán en el peor momento del PSOE en esta comunidad, perdiendo 5 escaños respecto a los 23 representantes que tenían ahora en las Cortes aragonesas.

Por su parte, el presidente del Partido Popular animó a Jorge Azcón a convocar elecciones, siguiendo la estela de Extremadura, una vez que rompió relaciones con Vox y no logró aprobar presupuestos regionales, con el objetivo de que los populares reforzasen su posición y redujeran su dependencia del partido de Santiago Abascal. Pero el PP de Aragón ha perdido dos escaños, quedándose en los 26 parlamentarios, mientras que Vox sigue consolidando su momento alcista y ha duplicado representación hasta los 14 diputados.

Desde el principio, la mirada nacional en estas elecciones era evidente. Génova diseñó el carrusel de elecciones autonómicos – primero Extremadura, Aragón, Castilla y León y de cierre Andalucía--como plebiscitos del Gobierno de Pedro Sánchez para ir logrando un “desgaste por goteo” del Ejecutivo que prepase el terreno para unas elecciones generales.

En el PP se han pasado la campaña señalando que votar a Pilar Alegría era dar un respaldo al Gobierno de Pedro Sánchez e intentando, a la vez, captar el voto de desencanto próximo a Vox para evitar la situación de parálisis que ahora viven en Extremadura.

La estrategia del PP, asumiendo postulados que defendía Vox e incluso radicalizándose aún más en los últimos días invitando incluso al agitador Vito Quiles en el cierre de campaña en un intento de captar voto joven y cabreado, ha dejado al candidato Jorge Azcón con 26 parlamentarios y con la necesidad de sumar a Vox si quiere continuar en el Gobierno aragonés. Un Vox que elección tras elección sigue captando el voto de descontento con el Gobierno y creciendo en apoyo en todas las citas electorales donde el candidato de facto es su líder nacional, Santiago Abascal.

De ahí que ya haya miradas en el PP que se giran a Génova, a Feijóo, por la situación en la que queda el partido tras los resultados en Extremadura como en Aragón y a la vista de la próxima cita con las urnas, en Castilla y León - el 15 de marzo- donde también hay un presidente popular, Alfonso Fernández Mañueco, que ya dependió hace cuatro años de Vox para gobernar y fue el primero en formar un gobierno de coalición.

Lejos de ver trasvase de votos de Vox para el PP, la formación de Abascal ha recortado distancias con los populares y la diferencia entra ambos ahora es de 12 escaños, cuando hace tres años el PP tenía 28 y Vox 7.

Sorpaso

Una crecida de Vox que ha puesto en entredicho incluso la segunda plaza de PSOE como formación más votada ya que los de Abascal – con la candidatura que encabezaba el desconocido Alejandro Nolasco- se han quedado a 4 del partido que lidera Alegría. Aunque en algunas localidades los socialistas han sufrido ese sorpaso de Vox, como en la ciudad de Teruel.

Por su parte, en esta campaña, desde las filas socialistas intentaban marcan distancias con una candidata que casi obviaba su pasado en el Ejecutivo. En el PSOE sostienen que Alegría ha hecho una “buena campaña” pero que le ha faltado tiempo para consolidar su perfil en su tierra, que tuvo que agilizar su estrategia y salir del Gobierno por el adelanto electoral de Azcón. No obstante, Alegría ha sido la primera ministra que se ha sometido a las urnas dentro de la estrategia de Sánchez de enviar a miembros del Ejecutivo a los territorios de manera que la pérdida de 5 escaños también es un varapalo directo para el presidente.

Un jefe del Ejecutivo que - antes de visitar en Andalucía zonas afectadas por las borrascas- este lunes encabezará la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE en la que analizarán los resultados y el auge de Vox, un partido al que admiten que han alimentado y que ahora golpea a los dos principales partidos (PP y PSOE).

Peor que en Extremadura

Extremadura y Aragón irrumpieron en el ciclo electoral de manera sorpresiva después de que María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente, convocaran elecciones anticipadas al no ser capaces de aglutinar los apoyos necesarios para aprobar sus presupuestos. Ambos impulsados por Feijóo. Y tras el recuento electoral, en ambos lugares se repite el mismo escenario: Vox ha aumentado su presencia parlamentaria y el PP su dependencia del partido que preside Santiago Abascal. A diferencia de Extremadura - donde siguen negociando la investidura-, la mayoría absoluta para Azcón ya se antojaba difícil desde origen porque esta es la única autonomía sin mayorías absolutas en 43 años. Y, como le ocurriera en 2023, vuelve a necesitar el apoyo de Vox para continuar en la Presidencia pero ahora con un Vox más fuerte.

Se suele decir que 'Aragón es nuestro Ohio', parafraseando el título de un libro que un grupo de politólogos publicó en 2015, y que el comportamiento electoral en esta región es la antesala de lo que pasará a nivel nacional. Estas elecciones autonómicas se producen por primera vez en solitario y reflejan que, en el peor momento de la izquierda con un PSOE cosechando mínimos históricos y múltiples partidos a su izquierda que pierden incluso representación, incluso superados por el invento de Se acabó la fiesta que lidera Alvise Pérez, en la derecha, PP y VOX van reduciendo sus diferencias y su dependencia.