Génova hace suya la estrategia de choque de Ayuso contra la exconcejal de Móstoles

Cierre de filas total. Génova respalda al Partido Popular de Madrid, ubicado en la primera planta de la sede central del primer partido de la oposición, ante el caso del presunto acoso sexual a una concejal de Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, solo por detrás de la capital de España. Bautista salió a defenderse el jueves, rodeado de toda la corporación municipal de la ciudad del sur madrileño, y a insinuar que la denuncia, desvelada por El País, obedecía al resentimiento por razones políticas de la concejal.

Una actitud respaldada de manera indubitada por el número dos en el partido de Isabel Díaz Ayuso, el senador Alfonso Serrano, como él mismo afirmó este viernes en una rueda de prensa convocada de manera monográfica sobre el caso en la que, entre otras cosas, lamentó que la concejal en cuestión le hubiera grabado en las reuniones que mantuvo con ella junto a la número 3 del PP madrileño, Ana Millán. Y de ahí, ese respaldo se extiende a la dirección nacional del PP, que hace suya la estrategia de choque de los de Ayuso.

Fuentes de la dirección nacional de los populares confirman que el comité de garantías del partido abrió un expediente por el caso a finales de 2024 y que se cerró el año pasado, en abril, concluyendo que no había tal caso de acoso. Exactamente la versión que ahora defiende el PP madrileño y que mantuvo el propio Alberto Núñez Feijóo este jueves, durante una comparecencia ante los medios de comunicación el jueves en Calanda (Teruel), dentro de la campaña electoral en Aragón. "Se trasladó al Comité de Derechos y Garantías, se llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación como una investigación veraz", relató Feijóo.

Una "bonita coincidencia"

"Nuestro papel en este asunto está más que explicado", afirman al respecto desde Génova 13, donde como vienen repitiendo los últimos días distintos dirigentes populares, empezando por Ayuso, se considera que todo obedece a una maniobra política diseñada para el final de la campaña en Aragón, donde el PSOE se presenta con la exministra Pilar Alegría como candidata. Los populares la acusan de connivencia con los presuntos abusos sexuales del ex asesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, con quien almorzó mano a mano hace unos meses, en lo que ella misma, siendo todavía portavoz del Gobierno, admitió como un error. Salazar negó esas conductas, denunciadas por varias mujeres que estuvieron a sus órdenes en Moncloa, según publicó elDiario.es, que no han llegado a los tribunales. Como tampoco, hasta ahora, el caso de la ex concejal del PP en Móstoles, cuyo abogado, Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado que habrá una actuación judicial por acoso sexual contra el alcalde Bautista.

Este mismo viernes la vicesecretaria de regeneración institucional y antigua número dos del partido, Cuca Gamarra, aseguró que el alcalde "está ejerciendo lo que es su derecho, y, por lo tanto, nada que decir", antes de remitirse a la comparecencia que casi a la misma hora iba a ofrecer Serrano. Pero incluso en las primeras palabras al respecto de Alberto Núñez Feijóo, en la citada comparecencia en Calanda, salió en defensa del PP madrileño, con el que mantiene una relación de amor y odio no exenta de cierta tensión desde que desembarcó hace cuatro años en Génova procedente de la Xunta de Galicia, aunque sin que esa situación se haya desbordado en ningún momento.

Pese a todo, y curándose en salud ante la posible escalada de esta crisis, el propio Feijóo abrió la puerta a que el asunto pudiera dirimirse en los tribunales, como parece que ocurrirá finalmente. "Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no caben, si hay denuncia hay que investigarla, si nos parece que esa conducta es una conducta que puede tener alguna posibilidad de veracidad, se actúa. Si nos parece, por el contrario, que no hay información suficiente para dar veracidad, se archiva. Pero es evidente que cualquier mujer que presente una denuncia contra cualquiera, no solo tiene el derecho, sino en mi opinión el deber, de acudir a la justicia para que se haga justicia", concluyó, sin dejar de ocultar su malestar por lo que con sorna describió como una "bonita coincidencia", la de que este asunto haya estallado justo al final de la campaña aragonesa, y con la comparecencia este jueves en el Senado de Salazar, que además, a juicio del PP, ha tenido menor repercusión mediática de la que debería.