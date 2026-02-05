Sánchez eleva su choque con Musk y Telegram: “La voz de la democracia no va a ser doblegada por los tecnoligarcas”

La guerra abierta entre Pedro Sánchez y los magnates de las plataformas digitales como Elon Musk, dueño de X, o Pavel Durov, de Telegram, sigue subiendo de intensidad. Tras la respuesta de ambos al paquete de reformas que anunció el pasado lunes con una inminente cruzada legal, incluyendo la prohibición de acceso a los menores de 16 años, el jefe del Ejecutivo ha replicado la necesidad de “proteger nuestras democracias de los ataques que sufren” y cuestionado a quien dicen que “controlar es regular” o que “hacer política es tiranía”, en referencia a los mensajes de Musk en X dibujando una dictadura en España o de Durov advirtiendo sobre un ataque a la libertad de expresión.

Frente a la presión de las grandes plataformas digitales, Sánchez ha aprovechado su intervención en el VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado este jueves en Bilbao, para responder que “no nos van a quebrar”. “La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo”, concluyó.

Lo hizo tras referirse al mundo digital como un “Estado fallido” y establecer la dicotomía entre “ampliar o poner en riesgo los derechos, mejorar la democracia o erosionarla. Tras ello, en referencia al mensaje enviado este miércoles por Telegram a sus usuarios, cuestionó la realidad “donde un tecnoligarga pueda meterse, como se metieron ayer, en móviles de millones de ciudadanos para decirles mentiras”.

El multimillonario ruso trataba de argumentar que la batería de medidas anunciadas para poner coto a los abusos en internet amenazan con "convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección". "Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total", remarcaba. “La mejor regularización es la que sí existe, al servicio de la mayoría social”, apostillaba Sánchez para señalar la fuerza del Estado de cara a proteger “a nuestros hijos de ese universo tóxico e impune en el que se han convertido las redes sociales”.

Reforma del Código Penal

El proyecto anunciado por Sánchez incluye una reforma para que los directivos "sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables". Con ello se pretende que las plataformas sean activas y diligentes en la retirada del contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.

El resto del paquete legislativo impulsará reformas para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, además de la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer "una Huella de Odio y Polarización" para atajar este tipo de discursos. Asimismo, se abordará, junto a la fiscalía, las vías "para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram". En defensa de la "soberanía digital" y apelando a la "tolerancia cero".